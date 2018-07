Hombres vestidos de policías mataron a pareja en la colonia Nueva Suyapa

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Sobre la cama en la que muchas noches durmieron juntos, sicarios ultimaron a disparos a una pareja en la conflictiva colonia Nueva Suyapa en esta ciudad capital.



Varios disparos en el rostro y otras partes de la cabeza terminaron con la vida de una fémina y su compañero de hogar.



Las víctimas respondían a los nombres de Miguel Ángel Zambrano Hernández, de 32 años y Griselda Mercedes Sánchez Estrada, de 41 años de edad.

Lea también: Matan a un presunto "Coyote en el interior de un taxi en San Pedro Sula



Vestidos de policía

Testigos relataron a los agentes de investigación que varios sujetos llegaron hasta el cuarto de alquiler en el que vivía la pareja y haciéndose pasar por policías tocaron la puerta, pero nadie abrió.



Los matones, al ver que no tenían respuesta, tumbaron la puerta a punta de patadas y lograron entrar a la habitación, ubicada en el sector Guillermo Matute, del citado vecindario capitalino.



Convencidos de estar frente a sus objetivos, los gatilleros dispararon contra Miguel y Griselda, hasta asegurarse de que estos estuvieran muertos.



En total impunidad, los malvivientes salieron de la casa dejando atrás la sangrienta escena, que hoy enluta a dos familias hondureñas más.



Ayudante de albañilería

Miguel Ángel era ayudante de albañilería, pero en ese momento estaba desempleado, “él era muy tranquilo, desde hace algún tiempo estuvo distante de la familia, por lo largo que vivimos”, relató un pariente.



Era padre de tres hijos, que había procreado en relaciones anteriores, pero los menores no residían junto a él, sino que con sus madres.



Los familiares manifestaron que ellos tenían entre cuatro y cinco años de alquilar en el lugar donde los asesinaron, en la colonia Nueva Suyapa.

De interés: Conmoción por el crimen de la pareja en la colonia Nueva Suyapa de la capital



Dedicada a la venta de tortillas

Por su parte, Griselda Mercedes hacía tortillas para vender y en los últimos días había conseguido un trabajo en el que cuidaba a los niños de una familia.



“No se puede pedir nada, no tenemos seguridad en nuestro país, solo mire las cosas que pasan, gente que no se metía con nadie”, fustigó muy consternada una hermana de Miguel Ángel.



“Esto me parte el alma, ella era una muchacha muy trabajadora, luchadora y que hallan terminado sus días así me tiene muy desconcertada”, expresó la familiar.



Al igual que su compañero de hogar, Griselda era madre de tres hijos, producto de relaciones anteriores, pero tampoco vivían con ella, por lo mismo la pareja vivía sola.



Miguel era originario de la capital y Griselda del municipio de Morolica, en el departamento de Choluteca.



El jueves, sus cuerpos fueron retirados de la morgue del Ministerio Público y llevados hasta sus lugares de origen. Aún se desconoce quiénes son los autores materiales del doble crimen y las causas del mismo.