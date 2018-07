Wilfredo Cerrato: Petición del sector transporte afectará el crecimiento

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, advirtió que de aceptar la propuesta de los transportistas de bajar 23 lempiras a cada galón de combustible, “retrocedería el crecimiento económico proyectado para este y el próximo año”.



“Hicimos un par de ejercicios ayer y el impacto en las finanzas públicas será de unos 8,600 millones de lempiras”, reveló.

En tanto, el crecimiento económico para este año que es de 3.7% pudiera reducirse a 3.3%, afirmó.

La razón es porque el Estado tendría que reducir su inversión pública y no habría ingresos para pagar gastos fijos como salarios y préstamos, señaló Cerrato.



Eso hará que disminuya la inversión pública y, por consiguiente, habrá menos empleo, menos circulante, cartera de depósitos y de crédito, precisó.



“El otro año el impacto podría ser aún mayor, porque en la actualidad solo medimos cinco meses mientras que en el 2019 el crecimiento caería en 3.1%”, advirtió el funcionario.



Los transportistas exigen al gobierno bajar unos 23 lempiras al impuesto del galón de combustibles que recibe el Estado, no obstante, la propuesta fue rechazada por el gobierno porque la misma no contempla una rebaja en la tarifa al servicio de taxis y buses, en caso de poner en marcha ese descuento.

Cerrato recordó que en primera instancia se tenía una proyección de crecimiento entre 3.8% a 4.2%, pero hemos hecho una revisión y no será fácil llegar al 3.8%.