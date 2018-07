El Tricamex pide datos precisos de familias en Estados Unidos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Información más clara y precisa de los menores de edad y sus familias reunificadas solicitaron los países del Triángulo Norte y México (Tricamex) a Estados Unidos en la reunión de seguimiento para el Desarrollo de Estrategias Migratorias Conjuntas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Seguridad realizada en el país.

En el encuentro los gobiernos abordaron temas en beneficio de los migrantes como las campañas regionales para disuadir la migración irregular y la reunificación familiar.

Además, acordaron establecer una oficina exclusiva de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que se encargue de brindar información precisa sobre la situación de los niños y padres indocumentados.

Se conversó también sobre el tema de inteligencia fronteriza, identificación de estructuras criminales y capacidades biométricas.

Solicitud en conjunto

Los países del Tricamex coincidieron que es muy poca la información que se ha recibido de Estados Unidos por los menores de edad y sus padres, separados bajo la política migratoria “tolerancia cero”.

Nelly Jerez, vicenciller de Honduras, explicó que esperan “recibir la información clara y precisa sobre el proceso de reunificación familiar”. A su petición se sumó Liduvina Magarín, vicecanciller de El Salvador, quien afirmó que “esperábamos que en esta reunión el gobierno de Estados Unidos nos trajera más información sobre los niños afectados por el plan ‘cero tolerancia’, sin embargo no fue así”.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pablo César García, dijo que “tenemos una preocupación al no tener información inmediata sobre la reunificación”. Por último, la comparecencia la cerró Luis Alonzo de Alba, subsecretario de Relaciones Exteriores de México para América Latina, quien reiteró que “compartimos la preocupación de mis colegas, no solo porque no hemos obtenido todavía la información, si no por las complicaciones y el retraso que se ha producido, creemos que es fundamental que esa reunificación se lleve a cabo en el plazo más corto”.