Cupos de Concacaf para Juegos Panamericanos de Lima 2019 se definirán por ranking

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Del 26 de julio al 11 de agosto se desarrollarán en Lima, Peru, los VIII Juegos Panamericanos y para el fútbol de selecciones sub 21 se aproxima un nuevo torneo. El evento reunirá a las 8 mejores selecciones dell continente de la categoría por la disputa de las medallas, pero antes Concacaf ha definido las rutas de clasificación de nuestra zona.



Las selecciones de Concacaf, lograran el boleto a dicho evento mediante ranking regional, el que se obtendrá del próximo y reformado torneo sub 20 de Concacaf que se jugará en noviembre en Estados Unidos y que será a la vez clasificatorio para el Mundial sub 20 de Polonia 2019.



Del 1 al 21 de noviembre, Concacaf realizará un torneo sub 20 donde habrán seis grupos (cuatro de seis y dos de cinco) para encontrar los clasificados al Mundial. Una vez finalizado el mismo, se obtendrá un ranking de selecciones sub 20 y los equipos mejor posicionados de cada unión regional del fútbol avanzarán a los Juegos Panamericanos.



Es decir, el equipo de Centroamérica (Uncaf) que mejor puntaje consiga en los grupos y clasificación del campeonato sub 20, avanzará a los Juegos Panamericanos. Igual para el Caribe (UCF) y Norteamérica (NAUF). El cuarto cupo, será otorgado por Concacaf por criterios que aún no son conocidos.



Honduras se jugará en noviembre entonces mucho de su fútbol base para los próximos dos años. Al mando de Carlos Tábora, buscarán el pase a los Panamericanos y el Mundial.



Honduras salió con medalla de plata del fútbol de los Panamericanos en Winnipeg 1999 al mando de Ramón Maradiaga al perder la final con México, en lo que sido su mejor presentación en este torneo. Honduras ha paticipado cuatro veces en los Panamericanos en fútbol: Indianápoli 1987 (cuarto lugar), Mar de Plata 1995 (cuarto lugar), Winnipeg 1999 (segundo lugar) y Rio de Janeiro 2007 (octavo lugar).



Tres cupos de Conmebol se obtendrán del Campeonato Sudamericano sub 20 (enero 20-febrero 13 de 2019) en Chile, el cuarto por razones obvias es el equipo local Perú.