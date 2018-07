TEGUCIGALPA, HONDURAS



El delantero hondureño Rubilio Castillo fue rechazado por el PAS Giannina de la primera división de Grecia, por una supuesta lesión en su rodilla.



Según el ortopeda Óscar Benítez, el verdadero problema de Roruca es un asunto congénito “Rubilio no está lesionado el problema es congénito en una rodilla, no es lesión y así ha jugado varios torneos” dijo el galeno.



Rubilio llegó este jueves a Honduras, donde deberá establecer su futuro en el balompié nacional o buscar una oportunidad en el fútbol extranjero.



A su llegada dijo "Toda mi vida he jugado así, se los hice saber, pero ellos no quisieron seguir, ahora vengo con más ganas y las personas que me quieren ver caído, no lo van a lograr", sentenció el jugador.