VÍDEO: Alex Ferguson aparece luego de operación cerebral

El exentrenador histórico del Mánchester United, Alex Ferguson, dio las gracias a los médicos que le atendieron tras sufrir una hemorragia cerebral en mayo y dijo estar "emocionado" por los mensajes de apoyo recibidos.



El escocés de 76 años elogió al personal médico en un mensaje de vídeo difundido por el club. Estuvo en cuidados intensivos durante varios días después de haber sido operado de urgencia.



"Buenos días. Un mensaje rápido, ante todo para dar las gracias al personal médico de los hospitales Macclesfield, Salford Royal y Alexandra", declaró Ferguson, aparentemente recuperado.



"Creedme, sin esas personas y su nivel de cuidados, no estaría aquí sentado hoy. Gracias de mi parte y de parte de mi familia. Muchas gracias", afirmó.



Ferguson declaró que las muestras de afecto y apoyo recibidas le emocionaron, apuntando que recibió mensajes "de todas las partes del mundo".



En 27 años (1986-2013) como titular del banquillo del Manchester United consiguió 38 trofeos, entre ellos 13 títulos de campeón de la liga inglesa y dos Ligas de Campeones (1999, 2009).



Ferguson prometió volver a Old Trafford para ver jugar al United, ahora dirigido por José Mourinho.



"Todos mis mejores deseos para José y para los jugadores", señaló.



