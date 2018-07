Todo lo que necesitas saber sobre la hipertensión

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La hipertensión es como se le conoce a la presión alta y afecta a miles de personas en el mundo. Aunque no parezca, esta condición es muy fácil de tratar.



Normalmente esta enfermedad no presenta sintomatología externa, sin embargo, si no se trata, puede dañar silenciosamente el corazón, los pulmones, el cerebro y los vasos sanguíneos.



¿Cómo saber si tienes la presión alta?

Normalmente, al ser un mal silencioso, no presenta ningún síntoma que alerte a quien lo padece, pero los especialistas siempre recomiendan realizarse una lectura de la presión.



En este caso la tasa normal es 120/80. La hipertensión no tiene una causa conocida, pero se sabe que puede ser hereditaria o ser producida por altos niveles de estrés.



Las personas con una lectura de 180/110 o superior pueden tener crisis hipertensivas y experimentar ansiedad, hemorragias nasales, dificultad para respirar y dolor de cabeza intenso.



La hipertensión afecta a hombres y mujeres por igual a medida que envejecen. Los hombres son más propensos a desarrollar hipertensión antes de los 45 años, y más mujeres contraerán hipertensión cuando cumplan 65 años.



Factores de riesgo

Sodio, estrés, peso, alcohol y cafeína influyen en gran manera a que la enfermedad se desarrolle.



De igual manera, existen varios medicamentos que pueden hacer que la presión arterial aumente como los descongestionantes, esteroides, anticonceptivos, analgésicos y ciertos antidepresivos.

Le puede interesar: Los beneficios del zacate de limón