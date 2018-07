Así está el calendario de Olimpia para el torneo de Apertura 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La Liga Nacional de Honduras comienza este fin de semana con la primera jornada del torneo de Apertura, donde el Olimpia tendrá que iniciar con pie derecho para terminar la sequía de no ganar un campeonato desde hace dos años.



Sin conocer el estilo de juego del Real de Minas recien ascendido, Nahún Espinoza comenzará un nuevo proyecto con sus nuevos fichajes.



Con la incertidumbre de Júnior Lacayo en la institución, los albos abren este sábado en la ciudad de Siguatepeque a las 4:00 de la tarde ante el equipo de Reinaldo Tilguath.



Los que sí serán de partida en este importante duelo, será Jerry Bengtson y el brasileño Leandro Motta, este último le ha gustado mucho al técnico de los blancos.



A continuación te presentamos todo el calendario del Olimpia de Honduras para el torneo de Apertura:



Jornada 1

Olimpia vs Real de Minas - Sábado 28 de Julio 4:00 PM en Siguatepeque

Jornada 2

Olimpia vs Platense - Domingo 5 de agosto 4:00 PM en Tegucigalpa

Jornada 3

Olimpia vs Marathón- Sábado 11 de agosto 3:00 PM en San Pedro Sula

Jornada 4

Olimpia vs Lobos UPNFM - Miércoles 15 de agosto 7:00 PM en Tegucigalpa

Jornada 5

Olimpia vs Motagua - Domingo 19 de agosto 4:00 PM en Tegucigalpa

Jornada 6

Olimpia vs Juticalpa - Domingo 26 de agosto 3:00 PM en Juticalpa

Jornada 7

Olimpia vs Real España - Domingo 02 de septiembre 4:00 PM Tegucigalpa

Jornada 8

Olimpia vs Honduras Progreso - Sábado 08 de agosto 7:15 PM en El Progreso

Jornada 9

Olimpia vs Vida - Miércoles 12 de agosto 7:00 PM en Tegucigalpa