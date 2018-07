Estados Unidos solamente realizará reunificación de familias "elegibles"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS

El gobierno de Estados Unidos está en camino de reunir antes del vencimiento del plazo el jueves a las familias inmigrantes que fueron separadas al cruzar la frontera mexicana, pero cientos de casos no son "elegibles" para la reunificación y numerosos padres podrían haber sido deportados.



Unos 917 casos no son "elegibles" para ser reunidos, o bien no se sabe aún si son "elegibles", indicó un informe judicial del gobierno divulgado el lunes. De ellos, 463 padres podrían estar fuera del país, algunos probablemente deportados sin sus hijos.



El gobierno considera "inelegibles" las reuniones familiares si no han podido confirmarse los vínculos o si los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o no han sido localizados.



El martes, los abogados del gobierno dijeron al juez federal Dana Sabraw que 1,012 padres ya fueron reunidos con sus hijos y que esperan reunir en total a más de 1,600 familias "elegibles" antes del vencimiento del plazo este jueves.



Pero "los otros 917 casos, incluyendo los 463 que pueden no estar en Estados Unidos, no serán reunidos antes del plazo", dijo Adam Isacson, de la ONG Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), a la AFP. "Le tocará al juez Sabraw decidir si aprueba esto o no".



La política de "cero tolerancia" del presidente Donald Trump provocó la detención masiva de los inmigrantes que entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo. Esto a su vez causó que miles de niños hayan sido separados de sus padres o tutores, la mayoría entre abril y junio de este año.



Los niños fueron enviados a refugios del Departamento de Salud (HHS) dispersos en todo el país, mientras los adultos iban a centros de detención en ocasiones a miles de kilómetros de distancia de sus hijos.



Esta práctica provocó tal oleada de condenas nacionales e internacionales que Trump se retractó el 20 de junio, cuando ordenó poner fin a la separación familiar.



"Estamos trabajando mano a mano con HHS y ciertamente tenemos la intención de reunir a todas las familias que podamos", dijo el martes la secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, al canal Fox News.



Pero ubicar a estos padres en México o Centroamérica será un trabajo largo y arduo, advirtió Isacson.



"Hay por delante una tarea monumental. Primero necesitan una lista de los nombres de los padres deportados, que ICE aparentemente no tenía ayer (martes). Luego hay que localizar de alguna manera a personas que fueron desembarcadas en aeropuertos centroamericanos sin expectativas de volverlas a ver", explicó.