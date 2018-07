Michel Temer exige al gobierno de Daniel Ortega explicar el asesinato de una universitaria brasileña

MANAGUA, NICARAGUA



El gobierno del presidente de Brasil, Michel Temer, exigió en las últimas horas al mandatario Daniel Ortega que esclarezca la muerte de una estudiante universitaria de nacionalidad brasileña, que fue asesinada en Nicaragua durante las protestas, así lo detalló La Prensa.com.ni



“El Gobierno brasileño exhorta a las autoridades nicaragüenses a poner a disposición todos los esfuerzos necesarios para identificar y castigar a los responsables por el acto criminal”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes, a través de una nota.



La estudiante universitaria, Raynéia Lima (31), antes de su asesinato cursaba el sexto año de Medicina en la Universidad Americana (UAM) y se desempeñaba como médico residente en el Hospital Carlos Roberto Huembes, de la Policía Nacional.



La madre de la joven estudiante de Medicina, María José da Costa, afirmó al portal brasileño OP9 que "mi hija volvería a Brasil tan pronto como terminara la residencia en Nicaragua", además, lamentó que “ella quería volver el año que viene, a más tardar en junio, cuando terminara la residencia".

También, la madre de Lima comentó que "más de una vez me comentó sobre el miedo que sentía allí (Nicaragua). Dice que la gente no quería salir de casa a causa de la situación. Pasé casi cuatro años sin ver a mi hija y ahora voy a volver a verla en un ataúd”.



Por otra parte, el gobierno de Brasil convocó a la embajadora de Nicaragua en este país, Lorena Martínez, para que ofreciera las explicaciones necesarias sobre la muerte de la estudiante, Raynéia Gabrielle Lima, quien murió por disparos de supuestos paramilitares al sur de Managua.



Asimismo, el canciller brasileño, Aloysio Nunes, se comunicó con el embajador de Brasil en Nicaragua, Luís Cláudio Villafañe, para esclarecer también la muerte de la brasileña.



La muerte de la estudiante se produjo en medio de la crisis política, que suma más de 300 víctimas en protestas en contra del presidente Daniel Ortega, hasta el momento los detalles del asesinado no han sido revelados por partes de las autoridades de Nicaragua.