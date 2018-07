José Mourinho contrasta al Paul Pogba del Manchester United con el de Francia en el Mundial

MÁNCHESTER, INGLATERRA



El entrenador del Manchester United, José Mourinho, aseguró que el mediocampista de los diablos rojos y también de Francia, Paul Pogba, ha tenido un bajo rendimiento con el equipo de Inglaterra y todo lo contrario con su selección en donde sí mostró su mejor nivel, así lo informó ESPN.com



El técnico del United dijo que "Paul Pogba no ha dado lo mejor para el Manchester United", asimismo Mou insistió en que "las actuaciones del mediocampista para Francia en la Copa del Mundo son evidencia de lo que puede hacer cuando está completamente enfocado en el fútbol".



"No pienso que se trate de que nosotros saquemos lo mejor de él, se trata de que él dé lo mejor que tiene, la Copa del Mundo es el hábitat perfecto para que un jugador como él entregue lo mejor que tiene", agregó el técnico en una entrevista exclusiva de ESPN.



El mediocampista fue una pieza clave durante todos los partidos de la selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018, en el cual los galos lograron coronarse campeones, y donde también Pogba fue uno de los jugadores más destacados.



Además, Mourinho expresó que "confío en que Pogba pueda recrear la forma que mostró en la Copa del Mundo durante la próxima temporada de la Premier League, pero tiene que concentrarse".



El mediocampista de 25 años de edad llegó a Manchester United proveniente de la Juventus de Turín en el 2016, desde entonces el técnico ha señalado que "he visto destellos de su talento combinado con rachas de inconsistencias".