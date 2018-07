TEGUCIGALPA, HONDURAS



Tras finalizado el Mundial de Rusia 2018, la FIFA dio a conocer los diez candidatos para el premio The Best, donde el último ganador de este galardón fue el portugués Cristiano Ronaldo.



Lionel Messi es otro de los que entra en la puja para ganar este reconocimiento, sin embargo, nombres como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Luka Modric toman más fuerza, según los especialistas en determinar este premio.



Tras el dominio de Messi y Cristiano en los últimos años, el 2018 parece que tendrá un ganador diferente a este dúo.



Aquí los nominados:

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane



