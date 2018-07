Presidente turco Recep Tayyip llamó a Mesut Özil para apoyar su retiro de selección alemana

ANKARA, TURQUÍA



El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó este martes haber llamado a Mesut Özil para apoyar su decisión de cerrar la puerta de la selección de fútbol alemana, tildando de "inaceptable" el "racismo" del que según él ha sido víctima el jugador.



"Hablé ayer (lunes) con él. No han llegado a digerir que se haya hecho una foto conmigo. Apoyo las declaraciones de Mesut Özil", declaró Erdogan después de una reunión parlamentaria en Ankara, citado por el diario Hürriyet.



"El ataque racista contra un joven que ha sudado la camiseta para llevar al éxito a la selección alemana es simplemente inaceptable", afirmó Erdogan, citado por la televisión estatal TRT.



Özil, alemán de origen turco, provocó un seísmo este domingo anunciando su retirada de la "Mannschaft" acusando de racismo a varios responsables y comentaristas alemanes.



El enganche alemán, que pertenece al Arsenal inglés, está en el centro de la polémica desde la publicación en mayo de una foto en la cual posa con Erdogan.



Özil, que triunfó en la Copa del Mundo de 2014 con Alemania, no se mordió la lengua en sus acusaciones contra el presidente de la federación alemana de fútbol (DFB), Reinhard Grindel, un exdiputado conservador que durante su carrera política siempre criticó el multiculturalismo.



"Para Grindel y los que lo apoyan, soy alemán cuando ganamos, pero inmigrante cuando perdemos", señaló en una carta publicada este domingo en sus redes sociales el jugador de 29 años y autor de 23 goles en los 92 partidos que ha disputado con la seleccción.



La DFB rechazó en bloque este lunes las acusaciones de racismo.



Por su parte, el representante del seleccionador alemán Joachim Löw indicó este martes en el diario Bild que el técnico de la "Mannschaft" desconocía la decisión del mediapunta.



"Ni el seleccionador nacional ni yo mismo fuimos informados por adelantado", señaló al tabloide Harun Arslan, agente de Löw.



Tras la decisión de Özil, el gobierno turco expresó su apoyo al jugador nacido en Gelsenkirchen, noroeste de Alemania, y el ministro turco de Justicia, Abdulhamit Gul, elogió en Twitter el "gol" marcado "contra el virus del fascismo".



Las relaciones entre Turquía y Alemania están muy tensas desde el fallido intento de golpe de Estado fallido de julio de 2016. Mientras Berlín acusa a Erdogan de autoritarismo, éste no dudó en comparar la Alemania actual con la del nazismo.