Mediadores del diálogo nacional llegarían al país la próxima semana

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Marcie Mersky, mediadora contratada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para liderar la mesa de trabajo encargada del tema de los derechos humanos en el diálogo político nacional, anunció que la próxima semana podría llegar al país.

EL HERALDO se comunicó con la estadounidense, actual asesora de la oficina del Centro Internacional para la Justicia Trasnacional, para conocer sobre su llegada a Honduras.

Explicó que aún no está autorizada por la ONU para comentar sobre el diálogo político nacional y “la próxima semana que llegue al país y que conozca cómo se están manejando las cosas podré conversar con más tranquilidad”.

Ante las interrogantes sobre el trabajo que desarrollará en la mesa de derechos humanos, la mediadora enfatizó que “aún no he comenzado la función y por lo tanto no estoy autorizada para hablar del diálogo”.

Mesas de trabajo

Por su parte, Igor Garafulic, representante de la ONU en Honduras, comentó que cada una de las mesas de trabajo del diálogo político tiene estipulado temas específicos para ir solventando en las reuniones.



Argumentó que los actores políticos, universidades, entre otros, que deseen brindar opciones de temas podrán hacerlo, pues “el diálogo y las decisiones deben ser de los hondureños”. Adelantó que esta semana se reunirá con los líderes políticos para definir el inicio del diálogo.

Lea también: ONU: Contratados los mediadores del diálogo político nacional