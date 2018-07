Paro del transporte pone en peligro la llegada de 50,000 turistas salvadoreños a Honduras, según Canaturh

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Unos 50,000 turistas salvadoreños cancelarían sus vacaciones a Honduras este año, producto del paro del transporte que se realiza a nivel nacional, según informó este lunes la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh).



El directivo de la Canaturh, Epaminondas Marinakys, dijo que se tiene proyectado la visita de los centroamericanos para la próxima semana en el país, debido a la Feria Agostina, sin embargo, esta se puede ver afectada por la crisis en el rubro del transporte.

Le puede interesar: Rector de la UNAH: “No podemos volver a medidas populistas”



“La situación del sector transporte nos afecta a toda la población”, expresó Marinakys, tras salir de la Mesa Amplia entre el gobierno y los diferentes sectores de la sociedad para discutir las exigencias de los transportistas.

El entrevistado lamentó que el conflicto que se ha generado ha tenido un par de días inmovilizados al país, lo que se traduce a una afectación en el desarrollo económico.



"En el rubro particular del turismo nos vemos muy afectados porque tenemos una temporada importante (la Feria Agostina en El Salvador), que muchos salvadoreños aprovechan para visitar Honduras", advirtió.



Alertó de que “están llegando muchos turistas del extranjero con problemas de que no se pueden movilizar, no pueden tener acceso a los aeropuertos, tanto para llegar como para salir, y eso está causando un trastorno muy grande en esta industria”.



"Nosotros como empresarios lo que hemos solicitado al Gobierno y al sector transporte es que por favor busquen una solución lo más pronto posible, no podemos permitir que esto continúe”, acotó.



Asimismo, insistió en que se tiene muy cerca la Feria Agostina en El Salvador, que para el sector turismo de Honduras es importante porque más de 50,000 turistas disfrutan de sus vacaciones en el país.



"Si este problema no se resuelve vendrá a afectar a un gran sector del pueblo hondureño y especialmente a los Mypimes (pequeñas empresas) que dan servicio turístico a toda la gente que vende la gastronomía y artesanía”, advirtió el empresario.

De interés: Vendedores de los mercados denuncian pérdidas por paro del transporte