El problema que podría dejar a Katheryn Banegas fuera de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO



El sueño de ganar La Academia podría acabar para la hondureña Katheryn Banegas si no mejora su respiración a la hora de cantar.



En su última presentación en el programa de TV Azteca, los jueces del show le llamaron la atención por su condición física y afinación en su interpretación.



Desde su primera interpretación le llamaron la atención porque no puede contener el aire, lo que hace que suene muy cansada y desentonada.



La jueza Edith Márquez le dijo durante su crítica: "Hay cansancio durante el tema y entonces hay desafinaciones. Necesitan trabajar muchísimo en tener condición física, necesitan de verdad ponerse las pilas en ese aspecto".

"Me distrajo eso y no me divertí con la interpretación que tú nos diste y además estoy pendiente de las desafinaciones, siento que es una canción que no tiene nada de exigencia vocal, entonces tiene que trabajar muchísimo con el aire, porfavor".



Edwin Luna, dijo que estaba preocupado de que Banegas no pudiera terminar la canción por lo del aire. "No te alcazaba el aire y no alcanzabas a dar las notas".



Pero no todo fue malo, los otros dos jueces alabaron su empeño y talento.



Por esta razón, le pidieron a la catracha que mejore esta situación porque le ven futuro en la competencia.





