Economistas proponen un pacto fiscal porque reducir el precio del galón no solucionará el problema

Economistas hondureños propusieron este lunes un pacto fiscal para superar la crisis del transporte público, ya que según ellos el problema no se soluciona bajándole al galón de combustible.



“El problema coyuntural actual de Honduras no se va a conseguir bajando el galón de gasolina en 20 lempiras, sino construyendo un verdadero pacto fiscal, a través de un diálogo nacional que incluya todos los sectores de la sociedad”, recomendó, el presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Julio Raudales .



Asimismo, el entrevistado aseveró que para lograr que el país cambie se debe controlar la corrupción, mejorar la equidad tributaria a través de los impuestos y más calidad de gasto público.

“Un elemento importante es cambiar las reglas del juego. Si vamos a bajar impuestos, se tiene que tener claro qué gastos se van a recortar, y yo sé que hay muchos elementos que hay que considerar en esto”, agregó.



Seguidamente, enfatizó en que la modificación de los impuestos es un tema que no se puede considerar de un día para otro, si es tratado con responsabilidad.



“El sector fiscal tiene tres partes que son fundamentales: el tema de impuestos o de ingresos fiscales; el tema del gasto público, para lo que hay una Ley de Responsabilidad Fiscal que mide el control para evitar que haya problemas macroeconómicos para el país, y el tercer elemento, que es la deuda pública”, detalló.



En este sentido, remarcó que “una tercera parte de nuestros impuestos sirve para pagar deuda que adquirimos hace 30, 20 y 15 años; por lo tanto, es muy importante considerar esto con mucha responsabilidad y tiene que formar parte de un pacto o de un diálogo, si es que queremos de verdad revertir la tendencia que el tema fiscal está llevando hasta ahora”.



Pacto fiscal

El presidente del CHE sugirió que “este pacto fiscal sería un tema para hacer por primera vez un plebiscito o referéndum aquí en el país, para que la gente, bien informada, pueda decidir si vale la pena o no”.



"En el Plan de Nación está catalogada claramente la participación ciudadana a través de los Consejos Regionales de Desarrollo, para que sean ellos quienes definan los elementos principales del presupuesto nacional”.



“Por el hecho de que no se le haya dado seriedad al Plan de Nación en el 2010, no quiere decir que no funcione”, puntualizó el experto.



El gremio del transporte paralizó sus unidades en demanda para que le gobierno le baje 20 lempiras de impuesto al galón de gasolina, acción que las autoridades consideran imposibles ya que traería un impacto negativo a la economía.



En consecuencia, para tomar una decisión y no afectar las arcas estatales, el gobierno convocó a diferentes sectores sociales para buscar una salida a la crisis que ha generado millonarias pérdidas a Honduras.

