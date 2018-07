Transportistas retomarán diálogo con el gobierno este lunes, en el tercer día del paro nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Consejo Nacional del Transporte (CNT), Marbyn Galo, aseguró que este lunes a las 2:00 de la tarde retomarán el diálogo con el gobierno de Honduras.



Galo, junto a los demás dirigentes del transporte, dijo que este día se pueden tomar "grandes decisiones referente a esta problemática". Señaló que llevan una nueva propuesta al gobierno, que tiene que ver con la fórmula del precio referencial de los combustibles.



“Nos preocupa el precio de referencia, no se conoce y de ahí parten todos los impuestos que se tienen y en vista de buscar un apalancamiento, es muy necesario que esta fórmula sea revisada”, señaló Galo.



Antes de que realizaran el paro de transporte, los dirigentes exigían un aumento de la tarifa, después una rebaja en el impuesto de los combustibles y ahora su petición es que se revise de cerca la fórmula.



“Nosotros como sector transporte organizado lo que queremos es poner un granito de arena en la sociedad. Hoy ya es momento de tomar decisiones para no estar en situaciones incómodas de estira y encoge que no le traen bien a nadie”, dijo el dirigente.



En torno a esto, Galo dijo que "vamos a presentar nuevas alternativas como esta fórmula de combustible para que no sea el gobierno el que sufre el impacto sino que también aquellas personas que distribuyen el combustible”.

Indicó que siguen con el diálogo abierto, que asistirán a la reunión con el gobierno convocado a las 2:00 de la tarde, sin embargo, no quiso referirse a la toma de vías públicas, lo que tiene paralizado a la población.



“Esperemos que hoy haya lo mejor para Honduras, que todos nos pongamos en conciencia. Creo que esos valores son revisables, no están cerrados”, puntualizó.