Exmiss Honduras Wendy Salgado busca participar en Nuestra Belleza Latina

Les cuento que disfrute mucho mi participación en las audiciones de NBL, Gracias a Dios realice mi casting en todas sus facetas. ?? y aunque todavía no se si formaré parte de esta edición de @nuestrabellezalatina me quedo desde ya con la satisfacción de haber vivido esta experiencia gratificante! ❤️

A post shared by Wendy Salgado Oficial (@wensalgado) on Jul 22, 2018 at 2:50pm PDT