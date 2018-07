Lluvia de goles en primera fase de la Copa Presidente

TEGUCIGALPA, HONDURAS



El balón rodó en varios rincones del país y fue una primera fase con lluvia de goles y partidos interesantes que disfrutaron los amantes del fútbol.



El papelón de Motagua, que se convirtió en el primer equipo de la Liga Nacional eliminado de la Copa, fue la mayor sorpresa de la jornada al caer 2-1 ante Las Delicias en San Francisco de la Paz.



En Gracias, Marathón se presentó como un campeón intratable. Los Verdes visitaron en la ciudad occidental al club La Virtud.



Pero los muchachos de occidente no tuvieron oportunidad ante la voracidad del campeón que muy temprano en el partido ya se había colocado en ventaja por medio del cubano Yaudel Lahera, vendrían más goles hasta que el marcador finalizó 11-1. Fue un huracán verdolaga.



La paliza fue completado por Yustin Arboleda, Bryan Johnson, Henry Romero, Lahera nuevamente, doble de Darvis Argueta, hat trick de Machuca Ramírez y autogol.



En Ocotepeque, Real España pasó apuros en un inicio, pero luego impuso su oficio y salió bien librado ganando 3-0 a Congolón con anotaciones de Jhow Benavídez, Mario Martínez y Mikel García.



No salió tan fácil...

El Juticalpa en San Lorenzo no la tuvo fácil y al final del partido ganó 3-2. Otro eequipo de Primera, la Universidad Pedagógica Francisco Morazán fue a Cantarranas a ganar 3-1 a Cuevas con goles de Jorge Bengoché (2) y Alberto Padilla.



El cuadro porteño, Platense no tuvo complicaciones y goleó 6-0 a Barajas. Honduras de El Progreso fue otro que sufrió para ganar 3-2 a Pumas.



El Vida de La Ceiba ganó 6-2 a Talleres en Potrerillos y el benjamín de la Liga Nacional, Real de Minas venció 8-0 al Nacional en Choluteca







RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA COPA



Congolón 0 Real España 3

Bayern 2 París 2 (2-4 en penales)

San José 1 Valencia 2

Atlético Limeño 2 Pinares 1

El Carmen 0 Olimpia 8

La Virtud 1 Marathón 11

Gualaco 1 Esperanzano 2

Atlético Morazán 3 Broncos 0

Juventud Católica 1 Santos 1 (5-6 p)

Altamira 1 Olancho 1 (5-4 p)

Las Delicias 2 Motagua 1

El Porvenir 1 Gimnástico 4

Calvario 1 Comayagua 1 (4-3 p)

Cuevas 1 UPNFM 3

Barajas 0 Platense 6

Atlético Municipal 1 Villanueva 5

Real Choloma 4 Parrillas One 0

Galaxy 0 Deportes Savio 2

La Ensenada 2 Victoria 1

Galaxy 2 Arsenal 1

San Lorenzo 2 Juticalpa 3

Bucaneros 2 Real Sociedad 2 (1-4 p)

Pumas 2 Honduras EP 3

Talleres 2 Vida 6

Nacional 0 Real de Minas 8

San Juan 0 Lepaera 2

Brasilia 2 Real Juventud 2 (5-3 p)

París SG 1 Yoro 4