Transportistas reiteran que mañana hay paro a nivel nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La dirigencia del transporte reiteró la noche de este domingo que paralizarán sus unidades este próximo lunes a las 5:00 de la mañana, si el gobierno no acepta su demanda.



"Solamante Dios y el Presidente lo van a detener. Estamos esperando que ellos tengan una solución", manifestó Jorge Lanza, uno de los líderes del transporte público .



Asimismo, Lanza confirmó que ya giraron instrucciones para que no se obstaculice el tráfico y permitirle la libre circulación a los hondureños que se dirigen a sus trabajos o lugares de estudio.



A eso de las 8:20 de la noche de este domingo, el dirigente del gremio aseveró que no tenía información sobre un posible acuerdo, tal y como se ha rumorado en las redes sociales.



Los dueños de autobuses y taxis piden al gobierno se baje 23 lempiras del impuesto al galón de gasolina, pero el Estado ve imposible la cumplir con esa petición que, según ellos, repercutirá en la economía del país.

Lea también: Las clases en la UNAH se desarrollarán con normalidad este lunes