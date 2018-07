Miguel Villeda Villela: “Por ladrón, por picardías en el Registro, no me van a señalar”

Redacción

Fue propuesto por el Partido Liberal hace más de cuatro años. Hoy, la institución que rectora está en el ojo de la crítica nacional e internacional por el nivel de politización que los mismos partidos promovieron. Miguel Villeda Villela, abogado de profesión y profesor universitario, habló con EL HERALDO sobre la situación del Registro Nacional de las Personas (RNP) y los alcances de una eventual junta interventora.

Hay preocupación entre los empleados del Registro. ¿Usted cree que la junta interventora hará despidos masivos?

No me voy a pronunciar sobre eso porque lo que ha habido es una moción (proyecto) presentada y vamos a esperar que el Congreso tome una decisión para poder hablar con propiedad. En cuanto a los empleados, le diré que este directorio no tiene contemplado ninguna barrida de empleados.

Pero ¿hay justificación para que la junta interventora venga a evaluar al personal?

Eso dependerá de la decisión que tome el Congreso, no puedo especular.

¿Hay paracaidismo en el Registro?

No. Hay días, por decirlo así, donde hay más trabajo y días que hay menos trabajo, pero paracaidismo, como alguien que esté ganando un salario, sin ir a trabajar, no lo hay. En mi caso se dice que yo recibí 90 mil lempiras de gastos de representación, lo cual es cierto, pero no son mensuales, son 15 mil lempiras al mes y como se nos adeudaban seis meses, Finanzas me depositó los seis meses de un solo. Esto está en la ley, de lo contrario Finanzas no lo pagaría.

¿Y nepotismo hay en esta institución?

Yo no tengo parientes en el Registro. Y lo puede constatar. Amigos sí tengo, unos ya los conocía, otros los conocí ahí y otros que contraté yo.

¿Cuántos contrató?

En cuatro años, amigos míos, cinco.

¿O sea que en el caso suyo no le tiene ningún temor a la junta interventora?

En lo personal no tengo temor, ni hoy ni ayer, ni mañana, de que investigue el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, el CNA, en lo más mínimo. Me puedo equivocar como ser humano, pero de ladrón por picardías no me van a señalar.

A juicio suyo, ¿está contaminado el Registro?

El mundo entero está contaminado. El Registro no es la excepción, hay muchas instituciones del Estado contaminadas. El crimen organizado y el narcotráfico no tienen color político, no tienen nacionalidad y hemos hecho un esfuerzo enorme dentro de nuestras posibilidades por irlo a decentar. Este proceso de investigación comienza en 2014, yo mismo ordeno la investigación en Inspectoría, hemos tenido contacto permanente con gente de seguridad del Estado de Honduras, Dirección General de Inteligencia, Policía Nacional, países amigos y hemos tenido resultados, pero evidentemente esto rebasa nuestras capacidades.

¿Esta infiltrado el RNP por el crimen organizado?

Evidentemente han habido intentos muy fuertes, amenazas a compañeros empleados del Registro y, en la medida de lo posible, nosotros hemos tratado de superar eso. Hemos tomado medidas administrativas de despido cuando hemos tenido indicios de compañeros que han violado la ley, hemos remitido casos al Ministerio Público.

La Unión Europea financiará la nueva identidad, pero, según lo reveló la ministra de Finanzas, está pidiendo transparencia, ¿le merece algún comentario?

Es una pregunta que habrá que hacérsela primero a la Unión Europea, habrá que hacérsela a la Secretaría de Finanzas, porque entiendo que fue de ahí de donde partió la noticia de una posible donación. Coincido en que debemos de tener proceso de veeduría, donde involucre al Consejo Nacional Anticorrupción, a la Organización de Estados Americanos, a los países que cooperen para garantizar que si se da el proyecto, los recursos se inviertan en lo que se necesita.

¿De qué forma se puede garantizar un proceso de transparencia en la ejecución del proyecto de la nueva identidad?

Yo he planteado a algunos diputados que debe crearse una Unidad Ejecutora, externa o vinculada al Registro, para que se dedique excluvisamente a este tema de la nueva identificación nacional, porque el Registro como institución tiene tareas de todos los días que no deben ni pueden descuidarse solo por un proyecto por muy importante que sea.



También, aparejada a la unidad, una Comisión de Veeduría y por último una Comisión de Seguimiento a la ejecución del proyecto donde pueden, si así lo quieren, integrar a todos los partidos políticos para que chequeen que las cosas se hagan correctamente.