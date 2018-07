Recorrido del tren de aseo es afectado por bloqueo de calles

Redacción

Tegucigalpa,Honduras

Al día en la capital se recolectan más de 800 toneladas de basura en los diferentes barrios y colonias.

Este trabajo lo hacen unas 350 personas en 81 vehículos que realizan el recorrido de un 35% de la capital, es decir unos 300 sectores.

Pero en la última semana, por las tomas de calles que se realizaron en la ciudad estos trabajos se han retrasado.

Esto es evidente en la acumulación de basura que hay en los contenedores de la ciudad.

“Estamos retrasados, si el paro continúa afecta la recolección que se realiza en los vehículos, con las calles tomadas no llegamos a los barrios y colonias”, expresó Germán Pavón, jefe de la Superintendencia de Aseo Municipal.

El problema que existe es que el automotor ha llegado a un sector, pero con las calles obstruidas no logra llegar hasta el botadero municipal, que se ubica en la carretera a Olancho.

En promedio, cada unidad realiza unos 10 viajes al día, y dependiendo su capacidad transportan de dos a diez toneladas.

Recomendaciones

“Es importante que nadie saque los residuos de su casa si no ven camión recolector. No deben hacer uso de los contenedores, ya que no se podrá dar limpieza, lo que causa que se contamine la comunidad”, recalcó Pavón.

Como una medida, las autoridades desvían los recorridos hacia comunidades donde sí pueden ingresar las camiones recolectores de los desperdicios del hogar.

“Estamos haciendo trabajos de noche para llegar a una mayor cobertura”, agregó. Entre los sectores que se verán afectados por las tomas están las colonias Kennedy, Miraflores, Las Palmas, La Joya, Río Grande, 30 de Noviembre y residencial Honduras.

Además de colonias Modelo, Roble Oeste, Jacaleapa, bella Oriente, San Ángel, Hato de Enmedio, Víctor F. Ardón, La Cañada y Villa Nueva, entre otras zonas.