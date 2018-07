Lista de sectores que estarán sin energía eléctrica este lunes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Varias colonias del país tendrán una interrupción del fluido energético este próximo lunes, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el consorcio EEH.



La suspensión del servicio de luz eléctrica fue programado de 8:00 AM a 4:00 PM y de 6:00 a 10:00 PM.



Lempira (8:00 AM a 4:00 PM)

Casco Urbano de Gracias, Lempira

Aldea Arcilaca

Aldea Azacualpa

Aldea Catulaca

Aldea Cedros de Mejicapa

Aldea La Misión

Aldea El Pinal

Aldea San José

Aldea El Refugio

Aldea El Rodeo

Aldea Quelacasque

Aldea El Sile

Aldea El Tablón

Aldea El Zapote

Aldea San Isidro

Aldea La Asomada

Aldea La Lima

Aldea Mejocote

Aldea Platanares

Aldea San José del Alto

Aldea Villami

Aldea Montaña Verde



Municipio de la Campa (8:00 AM a 4:00 PM)

Casco Urbano de la Campa

Aldea Mezcalillo

Aldea Las Cañadas

Aldea Nueva Esperanza

Aldea Santa Catarina

Aldea San Sebastián

Aldea Agua Fría

Aldea El Cutal

Aldea El Supte

Aldea El Volcancito

Aldea San Antonio

Aldea San Isidro



Municipio de Belén Lempira (8:00 AM a 4:00 PM)

Casco Urbano de Belén

Aldea El Carrizal

Aldea El Naranjo

Aldea Las Cañadas

Aldea Los Planes



Municipio de San Manuel Lohete (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Corante

Aldea Guacutao

Aldea San Antonio

Aldea Santa Tereza

San Marcos de caiquin

Aldea Azacualpa

Aldea Coalaca

Aldea Arcamon

Aldea Suntulin

Aldea Guanajulque

Aldea Laguna Seca

San Juan Intibucá

Aldea Jagua

Aldea El Pelón

Aldea El Peloncito

Aldea Los Naranjos



LA CEIBA ( 6:00 a 10:00 PM)

El Manantial, Pizzatty (Norte)

Las Acacias (Este)

Sierra Pina

Barrio Zelaya

Barrio Alvarado (Este)

El Naranjal

Credia

Barrio La Merced (Este)

Barrio Imán (Este)

La Gloria

Estadio Ceibeño

La Julia

Pineda

Los Luchadores

La Isla

La Barra

Zona Viva

Calle al Muelle de Cabotaje

Colonias Villa Rosa

Colonias Génova

Colonias La Pradera

Colonias El Prado

Colonias Villas del Caribe

Villa Mary

Villas del Mar

Colonias Jardines del Este

Puerto Escondido

Bella Oriente

Colonias Los Ángeles

Destacamento de la Naval

Muelle de Cabotaje, E.N.P., Astillero

Luz y Esperanza

Nerones

Palo Verde

Limones A y B

Nombre de Jesús

Colonia Trojas 2 y 3

Colonias La Unión,

Colonias Envidia

Colonias Balsamo

Colonias El Cayo

Colonias Calpules

Colonias Trojes

Colonias Campo Rojo

Colonias Guadalupe



OLANCHITO Aldeas:

Carril

Coyoles Medina

Tejeras

Santa Bárbara

Tacualtuste

El Nance

San Dimas

San Juan

Arenal

Teguajal

El Potrero

San Lorenzo

San Marcos

Savana



SABA, Colón

Colonias y Barrios

Comilsa,

La Pava

Coyol

Chorro

Centro de Sab

Cholomeña

Suiza

Las Palmas

Palma Real

Pradera I, II, III y IV

La Standar

Habitat

Monte Fresco



Sabá, Colón (Aldeas):

Uva Sureña

Elixir

Sonámbula

Mercedes

Achiote

Orica

Palos de Agua

Paguales

Ceibita Nerones

Jahuillo

Reguleto

Golondrina

Pradera

Ceibita

Palos de Agua Arriba y Abajo

Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia)

ISLETAS Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés)

TOCOA (Barrios y Colonias)

San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

Los Laureles

La Lempira

Tamarindo

Manga Seca

La Occidental

Dippsa

Texaco Basha

Hospital Bajo Aguán

Aldea Luzón Palmeras

Aldea Tiburones

Aldea Prieta

Aldea Lérida

Aldea Chiripa

Aldea Cuaca

Aldea Ceibita

Aldea La Bolsa,

Hacienda Ganaderos del Norte

Aldea Cayo Sierra

Aldea Zamora

Aldea La Bolsa I y II,



BONITO ORIENTAL

Carbonales

La Esperanza

La Polla

Antigual

El Plantel

Machones

Plantaciones de Standar Fruit Co

Francia

Limoncito

Limón

Farallones

Icoteas