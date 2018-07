¿Qué es la 'discrecionalidad total' y cómo afecta a los migrantes que piden asilo?  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS



A partir del 11 de septiembre los migrantes quedarán sin segundas oportunidades debido a la nueva política que implementará la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).



Esta política conocida como 'descrecionalidad total', es una nueva medida en el gobierno de Donald Trump que permite a los funcionarios de USCIS negar beneficios a los migrantes.



Normalmente, el proceso se inicia con el envío de una Solicitud de Evidencia o una Notificación de Intención de Denegación, cuando la evidencia inicial requerida no logra mostrar la elegibilidad, de acuerdo al documento dado a conocer por la USCIS.



Según especialistas en migración, esta sería una decisión delicada, porque ya no darán la oportunidad de corregir o ampliar la información que se adjunta en el expediente cuando se hace la solicitud de asilo.



Si el caso es negado, el inmigrante debera volver a iniciar el proceso de cero y pagar el trámite.



Razones del gobierno

“Por demasiado tiempo, nuestro sistema de inmigración ha estado sobrecargado con peticiones frívolas o sin méritos que retrasan el procesamiento para todas las personas, incluidos los peticionarios legítimos”, dijo L. Francis Cissna, director de la USCIS.



El director de la USCIS dijo además que “esto desalentará la presentación de solicitudes frívolas y carentes de contenido verdadero utilizadas para engañar al sistema".



Consecuencias

Con esta nueva medida se corre el riesgo de terminar en una corte de inmigración.



Con el nuevo reglamento no habrá aviso de que hace falta documentación, quizá las personas se enteren de los motivos por los cuales fue rechazada una petición, pero no lo sabrá hasta que suceda.

Le puede interesar: Lo que debe saber de la política de tolerancia cero