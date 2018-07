Honduras no puede sonreír en ciclismo

Redacción

BARRANQUILLA, COLOMBIA



Las esperanzas hondureñas de medalla en el ciclismo se desvanecieron con la participación de Angie Gómez y Luis López, dos de los mejores pedalistas del país.

En el Women’s Cross Country (dominado por la mexicana Daniela Campuzano y que metió en el podio a la colombiana Laura Restrepo y a la costarricense Milagro Mena), Angie Gómez fue sexta con un tiempo de 1:21:54; en el duelo particular con la guatemalteca Florinda de León, con quien se verán las caras en la Séptima Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2018, Gómez aventajó a la chapina, que fue octava con 1:22:45.

De esta manera, la mexicana Daniela Campuzano se coronó en la prueba de ciclismo de montaña de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y refrendó el título de hace cuatro años en Veracruz 2014; la olímpica de Río 2016 tomó la pista Pelícanos en Puerto Colombia, Barranquilla, como si la conociera y conforme avanzó se apoderó de la misma hasta llegar a la final y demostrar su nivel para ser considerada la mejor del continente americano.

Mientras tanto, en el Men’s Cross Country (que elevó al oro al mexicano José Ulloa y puso en el podio a los colombianos Jhonnatan Botero y Favio Castañeda), Luis López (de Bike Mart) finalizó en séptimo puesto con un tiempo de 1:45:03. Las opciones de medalla se fueron.

El ciclista mexicano José Ulloa logró colgarse el sexto oro de México en el día, al subirse a lo más alto de podio en el ciclismo de montaña en su primera participación en los Juegos Centroamericanos. Desde la primera vuelta se ubicó en el primer sitio con una diferencia de 15 segundos ante el anfitrión Fabio Castañeda, dando el tercer sitio a Jonathan Botero.

Sin alegrías...

Rácquetbol tampoco tuvo su mejor día ayer. En individual masculino perdieron sus partidos Marco Sarmiento y Carlos Medrano, mientras que en dobles masculino la dupla Medrano/Ortega no pudo contra el equipo Galicia/Wer de Guatemala.

Finalmente Sara Pastrana volvió a defraudar en 200 metros libre femenino al ubicarse en último lugar, sin derecho a medalla.

Tico

El ciclista costarricense Andrey Amador, que formó parte de una escapada de una treintena de corredores desde los primeros kilómetros de la decimocuarta etapa del Tour de Francia, este sábado con llegada en Mende, lamentó no haber aprovechado la oportunidad, concluyendo en 18 posición la jornada.

“Fue una pena porque era una bonita oportunidad, pero no se pudo y cuando no se está bien físicamente, no se está. Son esos días que las sensaciones no eran los mejores”, señaló Amador, que entró en el puesto 18, a dos minutos y 7 segundos del español Omar Fraile, que también estaba en esa escapada y que acabó ganando.

El costarricense del Movistar ocupa el puesto 50 en la general, a 1 hora, 9 minutos y 56 segundos del líder de la prueba, el galés Geraint Thomas, tras esta decimocuarta etapa, culminada con una ascensión de 3 km y un 10.2 por ciento de pendiente.

La clasificación general parece controlada por Sky, con Geraint Thomas y Chris Froome, en las dos primeras plazas, respectivamente.