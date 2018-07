Neymar: "No quería ver una pelota" después del Mundial

PRAIA GRANDE, BRASIL

"No quería ver una pelota delante mío, no quería ver fútbol", confesó este sábado el crack brasileño Neymar en una entrevista con la AFP, al comentar su período de "luto" tras la eliminación de la Seleçao en el Mundial de Rusia-2018.



El jugador más caro de la historia, de 26 años, contó que vuelve al ruedo porque "la tristeza no dura siempre" y dijo tener muchas expectativas con la próxima temporada en el París-Saint-Germain, guiado por el nuevo técnico Thomas Tuchel y en compañía del portero italiano Gianluigi Buffon, última adquisición del equipo parisino.



Al ser interrogado sobre las críticas que recibió por sus numerosas caídas y simulaciones en el Mundial, afirmó que no fue a Rusia "para sufrir faltas". "Fui para ganar, y mis adversarios obviamente no me iban a dejar tranquilo", declaró.



Neymar recibió a la AFP en la sede de su organización benéfica Instituto Proyecto Neymar Jr. en Praia Grande, en el litoral de Sao Paulo, después de disputar dos partidos de la tercera edición del campeonato amistoso Red Bull Neymar Jr's Five. Durante el diálogo, tuvo en su regazo a su hijo Davi Lucca, de 6 años.



P: ¿Cuál fue el impacto que le dejó su participación en la Copa?

R: Es difícil responder esa pregunta. Era un sueño, no sólo mío, sino de 23 atletas, de la comisión, de millones de brasileños. Entonces la tristeza es muy grande, nadie está más triste que yo y mis compañeros. Pero también queda el aprendizaje de haber disputado otra Copa del Mundo y de saber lo difícil que es alcanzar ese sueño (...).



P: Usted llegó a decir que era difícil encontrar fuerzas para jugar después de la eliminación. ¿En algún momento pasó por su cabeza parar de jugar?

R: No, parar no, pero no quería ver una pelota delante mío, no quería ver fútbol porque quería desconectarme un poco de todo. Tuve momentos de luto, de tristeza, de estar solo. No quería ver a nadie, pero la tristeza no puede durar para siempre, porque tengo mi hijo, mi familia, mis amigos. A ellos no les gusta verme triste y tengo muchos más motivos para estar feliz que triste.



P: ¿Siente que los críticos fueron más fuertes con quien sufría faltas que con quien las hacía?

R: ¡Es verdad! Creo que es la primera persona que me hace esa pregunta y piensa con el raciocinio cierto. Creo que [los críticos] se focalizaron en quien sufre las faltas y no en quien las hace, porque quien las hace sale ileso. No fui a la Copa del Mundo para sufrir faltas. Fui para ganar, y mis adversarios obviamente no me iban a dejar tranquilo. No me iban a dejar pasar sin hacerme una falta, porque saben que si no la hacen yo sólo paro en el gol. Creo que fueron exagerados, pero estoy acostumbrado, soy bastante grande y sé lidiar muy bien con las críticas.



P: Hay quienes creen que [su estilo de juego] mostró una diferencia entre el fútbol brasileño y el europeo.

R: No, no creo que el fútbol brasileño sea el que dribla y el europeo el más duro. El fútbol está creciendo cada vez más. Creo que la igualdad [de estilos] es enorme hoy en día. Sabemos lo difícil que es jugar al fútbol, aún más para quienes somos atacantes. Sabemos que los defensores no nos van a dejar pasar sin tratar de esquivarlos, por lo que se está volviendo cada vez más difícil. Pero ahí hay alguien que manda y ese no soy yo. Es el árbitro. No puedo ser árbitro y jugador al mismo tiempo. ¡Si pudiese, sería más fácil! (ríe).



P: ¿Hay mucha presión sobre los hombros de Neymar?

R: No, la presión existe para todos los jugadores. Claro que existen dos varas diferentes cuando se relacionan con mi nombre. Lo sé, y mi responsabilidad, no sólo con la Selección, sino también con los clubes donde he jugado y donde juego, siempre ha sido muy grande. Desde que tenía 17, 18 años, cuando fui a la Selección, ya conocía la exigencia que tendría y me preparé para eso. Y sé muy bien que cuando los resultados no llegan empiezan las críticas y los reclamos son mayores.



P: usted ya confirmó que se queda con París Saint-Germain, pero ¿hubo conversaciones con otros equipos?

R: No, no. Sólo especulaciones de la prensa, que inventa esas historias. Tendrían que preguntarles a ellos, que pareciera que saben más que yo mismo sobre mi vida, y no puedo pasar el tiempo respondiendo a esa pregunta, porque no hubo nada.



P: Comienza una nueva temporada con el PSG. ¿Cuáles son las expectativas con el equipo, con el entrenador Thomas Tuchel y con la llegada de Gianluigi Buffon a la portería?

R: La expectativa es grande, hemos recibido a una leyenda del fútbol con toda su experiencia, y estoy seguro de que nos va ayudar mucho en esta temporada. Entonces estoy muy feliz no solo con él, también con el entrenador, que es una gran persona, un gran entrenador. Esperamos entonces poder hacer juntos un gran trabajo en esta temporada.