Nicaragua podría recibir sanciones económicas por parte de Estados Unidos

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Estados Unidos podría considerar sanciones económicas a Nicaragua, aseguró este sábado en Buenos Aires el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en medio de críticas de Washington a la violenta represión del gobierno de Managua a una ola de protestas.



"En general (...) no comentamos sobre futuras sanciones (...) pero es razonable pensar que es algo que consideraríamos", respondió Mnuchin a periodistas antes del inicio de las deliberaciones entre ministros de Economía y Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en la capital argentina.



Washington ha instado al gobierno de Daniel Ortega, un exguerrillero de 72 años que gobierna desde hace 11 años de forma autocrática, y a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que integran grupos de la sociedad civil, a reanudar el paralizado diálogo que se inició el 16 de mayo.



La oposición nicaragüense convocó para este sábado a nuevas marchas de protesta para exigir la salida de Ortega del poder, en medio de una crisis generada por la violenta represión oficial a las protestas populares mediante fuerzas antimotines y paramilitares, con saldo de más de 280 muertos en tres meses.



Impulsada por Estados Unidos, la OEA condenó el miércoles la represión de las manifestaciones antigubernamentales y llamó al gobierno de Ortega a acordar un calendario electoral con sus opositores.



El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo el viernes que "todas las opciones están sobre la mesa" para buscar que "Nicaragua regrese a la democracia", aunque preguntado si esto incluye una opción militar, respondió: "En este momento, no".



Ortega en tanto, desafió la presión internacional: "Nuestras decisiones no están en Washington" sino en Nicaragua, lanzó.



La oposición le acusa de formar, junto a su esposa Rosario Murillo, un régimen marcado por el nepotismo y el autoritarismo.

