Muere hondureño que fue parte de la caravana migrante

SAN PEDRO SULA, HONDURAS



Maycol Banegas, un hondureño que formó parte de la caravana migrante, falleció la madrugada de este sábado tras perder la lucha contra la leucemia, confirmaron sus parientes.

Su travesía fue difícil. Viajó por más de 30 días en "La Bestia" en busca del sueño americano sin saber que en su cuerpo alojaba una terrible enfermedad.

El catracho fue parte de la caravana migrante que cruzó México; una vez en territorio azteca, no pudo continuar, tras ser diagnosticado con leucemia.



Maycol Banegas permaneció varias semanas interno en el Hospital General de Tijuana, hasta que las autoridades del centro asistencial decidieron enviarlo a Honduras para que recibiera atención en su país de origen.

Imagen de Maycol cuando llegó a Honduras. Foto Captura de vídeo Univisión







El viernes por la tarde el hondureño llegó a San Pedro Sula y fue atendido en el Hospital Mario Catarino Rivas.



La terrible noticia de su muerte trascendió este sábado por la mañana, cuando su madre, Aleida Velásquez, confirmó el hecho a un medio de comunicación de la zona norte.



"Yo no me despegué de él, esta madrugada me le dio una fiebre y me le dieron unas pastillas para que se le bajara la fiebre y nunca se le bajó", dijo la madre de Maycol.



Aleida asegura que su hijo regresó muy mal de México y que sabía que necesitaba atención inmediata, pero cuando llegó al centro las enfermeras le dijeron que el especialista llegaría hasta el lunes.



"Yo sabía que mi hijo no lo soportaría", lamentó Aleida afuera del centro hospitalario.

Maycol era el padre de un pequeño de seis años de edad que ahora vivirá con sus abuelas.

