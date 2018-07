Atrévete a conocer Little French Key, un pedacito de cielo ubicado en Roatán

ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

Como estamos seguros que ya habrás escuchado que Roatán, Islas de la Bahía, es un lugar mágico, y vaya que lo es, no vamos a aburrirte contándote lo mismo que seguramente ya sabes...



Rodeado de cristalinas playas, un romántico cielo y un ambiente caluroso, no es del todo loco pensar que estando aquí te sientas lo más cercano al paraíso.



Precisamente en Roa -como le llamamos de cariño- se encuentra el centro recreativo Little French Key, ubicado en un pequeño cayo de la isla, donde puedes disfrutar de playa, deportes acuáticos, montar a caballo y hasta lograr tener interacción con un jaguar. ¡Así como lo lees!

Así se visualiza Little French Key, en Roatán, desde lo alto.



Te aseguramos que un día se te hará corto para realizar todas las actividades que te ofrece LFK, como se le conoce entre los isleños, lugar que se ha convertido en el destino predilecto de los turistas en el Caribe.

Desde el momento en el que ingresas a este pequeño paraíso, te reciben los leones con sus imponentes melenas dentro de unas enormes jaulas, pero para disfrutar del zoológico en su totalidad, montar a caballo, tomarte fotos con el jaguar, practicar esnórquel en el arrecife de coral -uno de los dos más populares en el mundo-, atreverte a hacer flying boards -tablas de vuelo- y hasta disfrutar de unos merecidos masajes, tendrás que cruzar en bote al otro lado de LFK, que te tomará menos de dos minutos.

Es ahí donde todo lo prometido se hace realidad, donde te toca ponerte el traje de baño, disfrutar la playa e iniciar a cumplir a contrarreloj con cada una de las actividades y así aprovechar el tiempo dentro del parque, que también funciona como un centro de rescate de animales, recuperados de circos, donde sufrían maltrato. Actualmente tienen a cargo 800 de ellos, de diversas especies.

Los precios de entrada Van desde los 59 (1,416 lempiras) hasta los 198 dólares (4,752 lempiras) por persona. Una vez adentro podrás disfrutar de cada una de las actividades.

Este es solo uno de los atractivos que te ofrece la isla, que pareciera estar siempre en época de verano.