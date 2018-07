Transportistas suspenden paro como "acto de buena fe"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Como un "acto de buena fe" calificaron los representante del gremio de transporte la determinación de suspender el paro a nivel nacional.



Víctor Aguilar, presidente de la Ataxis, manifestó que esto será un beneficio para la población, tras dos días en que el paso vehicular en la capital hondureña se ha visto afectado.



Asimismo, dijo que al abortar las tomas, también podrán descansar los conductores de las unidades que están en las calles desde muy temprano.



Aguilar aseguró que no están siendo obligados por nadie y fue decisión propia de "soltar" las calles.



No obstante, aseguró que se mantienen en las mesas de diálogo con el gobierno de Honduras y que de no llegar a un acuerdo, se retomarán las protestas en todo el país.



"Eso está como en el banco", expresó el presidente de la Asociación de taxis.



Aseguró que, el gremio mantiene su propuesta de que bajen el precio de los combustibles.