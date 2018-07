Técnicos analizan liberalizar el transporte en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ante los paros y protesta en el sector transporte, el gobierno analiza la posibilidad de liberalizar este rubro.

Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, dijo a EL HERALDO que “hemos estado recibiendo muchas peticiones de organizaciones, de ciudadanos, de manera formal e informal, que una de las opciones que podemos considerar para estas situaciones es la liberalización del transporte, especialmente de personas”.

“Estamos hablando del transporte urbano, interurbano, taxis y mototaxis”, detalló.

Explicó que en otros países “en la misma sala se encuentran tres o cuatro empresas que ofrecen la misma ruta, pero compiten en precio y calidad. Así debería ser acá”.

“Aquí se le da una ruta a alguien y no quiere competencia, entonces eso sacrifica al usuario porque tiene que acomodarse al mal servicio, salen a la hora que quieren, cambian los horarios, maltratan al usuario porque no tienen otra opción, eso porque no tienen competencia”, manifestó Díaz.

“Estamos recibiendo muchas propuestas que la liberalización del transporte podría ser una solución. Hemos pedido a un equipo técnico legal que revise y estamos estudiando”.

Mira aquí: Recomendaciones ante el paro nacional de transporte en Honduras

Sin embargo, considera que “esto no sería de aceptación de los transportistas, al contrario, lo que ellos vienen pidiendo es que se proteja más al que ya tiene una concesión a través de vedas y de concesiones con la exoneración de impuestos, pero ante la situación de la crisis hemos estado oyendo esta otra postura de liberalizar. Son posiciones distintas, opuestas y no nos extrañarían que ellos rechacen una liberalización”.

“El gobierno al hacer una propuesta de esta naturaleza podría generar una agudización de los paros a nivel nacional, pero nosotros como gobierno no podríamos dejar de analizar las diferentes opciones, porque eso generaría más empleo para muchas personas que hoy no tienen la posibilidad de competir en el transporte porque no hay rutas o porque las rutas están concentradas en pocas manos”.

Ejemplificó que en San Pedro Sula hay un gremio que tiene más de cinco mil taxis y al liberalizar “cualquier persona podría tener la posibilidad de competir en el sector taxi” y eso significaría que habría más gente trabajando en su propio vehículo.

“Muchos de los que andan en los paros, que no son dueños de los vehículos y lo que andan es explotando, les pagan a diario y deben entregar una tarifa y en cambio si liberalizamos podrían tener el permiso de operación y endeudarse para tener su propio carro y su propio número para competir”, concluyó.