Transportistas exigen rebajas a combustibles y dicen haber rechazado subsidios

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La posición del sector transporte de Honduras se mantenía firme hasta la noche del jueves tras sostener un día de paro a nivel nacional y extensas negociaciones con el gobierno de Honduras sin encontrar acuerdos. Según Marvin Galo, dirigente de este rubro, la única salida será hasta encontrar una rebaja en los precios de los combustibles.



"No queremos más subsidios, a los taxistas les prometieron eso el año pasado y todavía lo están esperando", dijo. "Lo que queremos es una rebaja de 20.00 lempiras en precio del galón, es algo que va a beneficiar no solo a nosotros los transportistas, sino también al pueblo hondureño", dijo.



Galo dijo que los representantes del gobierno les ofrecieron subsidios e incrementos en las tarifas, pero que ellos no están buscando eso. En ese sentido, indicó que por este jueves se reunirán entre transportistas para volver a la mesa de negociación el viernes.



Por su parte, Carlos Madero, ministro del Trabajo del gobierno de Honduras, reafirmó que "se les han llevado soluciones a la mesa, sabemos que las escucharán y reiterarles que el gobierno sigue en disposición de encontrar un acuerdo y una pronta solución", reveló sobre las 8:41 de la noche en conferencia de prensa.



"Les dijimos que buscaremos un mecanismos para bajar el costo de operaciones en su rubro y además beneficios que vayan directamente al combustible de los transportistas", reveló Madero.



Al ser consultado por si es posible hacer reducción a los costos del combustible, dijo que "estamos buscando mecanismos para reducirles el costo a los transportistas".



El paro de transporte en Honduras continuará el viernes desde las 6:00 de la mañana y la jornada de negociación entre gobierno y transporte comenzará a las 8:00 de la mañana.

En tanto, la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), anunciaron suspensión de labores aunque se logre un acuerdo en las próximas horas.

Según economistas, el país pierde 2,100 millones de lempiras al día cada vez que se hace un paro nacional.

+ Recomendaciones a tomar en cuenta durante el paro nacional

Jornada compleja

El jueves, la jornada ha comenzando desde tempranas horas con el anuncio del paro en las principales ciudades del país. Esto, trajo para que carros "brujos" y tipo pick up, transportaran personas a sus destinos, causando aglomeraciones en los mismos.

A las 7:00 de la mañana, se reportó un accidente de tránsito en la cuesta El Centavo en Comayagüela (El Chiverito), cuando uno de estos pick up se volcó y dejó heridas a 20 personas, afortudamente este hecho no dejó ninguna víctima mortal.

Horas más tardes, se bloqueron todos los puntos de entrada, salida y arterías principales de Tegucigalpa, provocando que se causaran múltiples accidentes e incluso que ciudadanos furiosos chocaran sus vehículos contra los taxis que formaban retenes.

El gobierno de Honduras entonces ordenó que todos los vehículos del Estado y sus dependencias salieran a las calles para movilizar a la población, pero apenas podían hacerlo de un retén a otro.

Sin embargo, algunos pobladores enardecidos, le prendieron fuego a un vehículo de Hondutel en la zona del Anillo Periférico, por fortuna sin víctimas mortales.

El parto de transporte, incluso provocó que se cancelara la sesión del Congreso Nacional, puesto que no hubo acceso hasta El Centro de Tegucigalpa, que parecía una pueblo fantasma sin el cotidiano tráfico.

En tanto, en el sector de la Ulloa del Anillo Periférico, transportistas comenzaron a jugar un partido de fútbol entre ellos, que se hizo eco en los medios nacionales.

Para las horas de la tarde, el caos comenzó cuando las personas salían de su trabajo y buscaban el regreso a casa, lo que provocó desesperación en la población, aunque no se registraron acciones violentas. De hecho, muchos se manifestaron a favor de las exigencias de los transportistas.

El caos se produjo en el regreso a casa en la capital.



A las 6:00 de la tarde, tras una larga jornada de pláticas entre gobierno y transportistas, se anunció que desbloquerían las calles, para permitir que las personas y escolares atrapados en el tráfico, pudieron regresar a sus hogares, sin embargo, la acción no fue inmediata.

Unidades de seguridad nacional, salieron a las calles a tratar de mantener el orden y abrir los pasos en las colonias, pero tuvieron que esperar a que se hicieran retiros voluntarios.

Para las 9:00 de la noche, aún se tenían tomas en las calles en Tegucigalpa, mientras que el resto del país ya estaba con circulación normalizada.

En el sector de Camosa, no había posibilidad de pasar ni rumbo al Aeropuerto Toncontín ni tampoco hacia El Centro, lo que provocó enormes filas para acceder a La Primavera, 15 de Septiembre, Los Robles, Loarque, El Pedregal y la salida hacia el sur del país.