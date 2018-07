Carelia Brown, la blogger hondureña que impone moda en Estados Unidos

CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS

“Me pongo zapatos más finos, pero todavía tengo los pies en la tierra “, detrás de esa frase dicha por la periodista estadounidense Oprah Winfrey, está Carelia Brown, una hondureña que se fue para los Estados Unidos en 1996 según ella, para cambiar de ambiente.



Lo que Brown jamás se imaginó es que en algún momento de su vida podría llegar a imponer moda al convertirse en blogger en Carolina del Norte, Estados Unidos, después de trabajar por casi 20 años para una corporación internacional llamada “Tyco”.



En entrevista con diario EL HERALDO, la elegante catracha dejó fluir su pasión por la moda y recordó con cariño cómo surgió lo de ser bloguera en el extranjero.



“Siempre me ha gustado la moda con estilo, pero lo de bloguera nunca se me ocurrió, hasta hace seis años atrás cuando mis amigas me animaban a comenzar un blog de moda”, mencionó Carelia, quien siempre muestra una imborrable sonrisa en las fotos que postea en su cuenta de Instagram.





Agradecida, activa y alegre, esas son las tres palabras que caracteriza a Carelia Brown.







La fémina, de 47 años de edad, dijo que para ella fue algo casi repentino y que no lo ha querido denominar como trabajo porque, “no lo siento así. Bloguear para mí es un pasatiempo pero que al mismo tiempo inspira a otros a vestirse divertido”.



Y hablando de inspiración, Carelia Brown reveló que a pesar que su armario no es grande como el de la mayoría de las blogueras; encontró en este la variada forma de vestirse “divertidamente”.



Componentes para un estilo diferente

“Agradecida, activa y alegre”, así es como se autodefine Carelia Brown, quien mezcla con mucha gracia estos tres componentes para mostrar un lado diferente del mundo de la moda y lo bonito de las cosas que la rodean.



EL HERALDO conoció un poco más sobre la blogger hondureña que de una u otra manera destaca fuera del país.



¿Qué es la moda para Carelia Brown?

La moda solo son tendencias que vienen y van, desafortunadamente es el nombre más común que se le aplica a todo lo relacionado con vestuario y apariencia. Para mí, el estilo es lo más importante.



Una persona se puede vestir de pie a cabeza con los últimos gritos de la moda, pero si no lo hace con estilo, jamás se verá bien; se ve como una víctima de la moda.



¿Cuál considera que es la tendencia en estos momentos?

La verdad, yo no le pongo mucha atención a las tendencias como lo hacía cuando estaba muy joven. Me inspira más el estilo personal de la gente en la calle que las tendencias que se ven en las tiendas. Después de todo, el estilo callejero es el que inspira a los diseñadores y a las revistas.





Su blog tiene toda clase de seguidores, pero su intención fue bloguear para las chicas que les guste o quieran vestir clásico con un toque de diversión.







¿Es rentable ser blogger en Estados Unidos?

Se puede vivir de bloguera siempre y cuando le dediques tiempo completo. Yo no considero mi blog como el medio de sustento. Para vivir de bloguera hay que dedicar mucho tiempo.



Por los momentos yo tengo un trabajo normal al que le dedico parte de mi tiempo. Me encanta la moda pero también tengo otros intereses en la vida.



¿Qué se necesita para ser bloguer?

Solo necesitas las ganas y un tópico del cual sientas pasión de escribir y fotografiar. El tiempo y tu dedicación serán los que dicten el destino de tu blog.



¿Es necesario vestir con ropa cara/costosa para lucir bien?

Necesitas una clase de ropa para lucir bien y por supuesto buen gusto para poder combinarla de una manera atractiva. Ahora, si hablamos en un aspecto espiritual, te diré que la ropa no tiene –no debería- que ver con la forma en que los demás te perciben.



¿Qué se debe hacer para estar a la moda?

No tienes que seguir las tendencias al pie de la letra, pero sí debes saber cómo combinar tus atuendos para verte atractiva y evidentemente con un buen gusto. Las tendencias vienen y van, pero el buen gusto es eterno.





La inspiración surgió de su " Armario Pequeño".







¿Cuatro prendas que no pueden faltar en el armario?

Una camisa blanca abotonada –preferiblemente de algodón-, una camisa de seda y estampada, un par de tacones clásicos y una falda larga de color sólido o estampada.



¿Qué se debe tener en cuenta al momento de elegir qué vestir?

Tu personalidad es lo primero. Después tu estilo de vida es importante incluyendo el ambiente en el trabajo, tu religión y pasatiempos. Obviamente no hay que olvidar tu presupuesto y tu tipo de cuerpo.



Carelia Brown aprovechó la entrevista con EL HERALDO para enviar un saludo a todos los hondureños, "muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para leer esta entrevista. Si les gustó lo que leyeron entonces los invito a que me acompañen en mi trayecto como bloguera en las redes sociales de Instagram y Facebook.