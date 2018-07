Recomendaciones ante el paro nacional de transporte en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los conductores de buses urbanos, interurbanos, taxis y mototaxis iniciaron este jueves un paro nacional de transporte por los precios elevados de los combustibles.

Desde las 8:00 de la mañana de este jueves cientos de unidades se encuentran estacionadas a la orilla de las calles, sin embargo otros se han apostado en medio de las vías para evitar el paso vehicular.

En la capital más de 20 sectores claves para la vialidad de la ciudadanía se encuentran afectadas por el paro de transporte.

Ante esta situación la la gerencia de Movilidad Urbana recomienda:



1 Evitar circular por laz zonas en conflicto y emplear rutas alternas.

2. No dejar aparcados los vehiculos en aceras de bulevares y en el centro de Tegucigalpa y Comayagüela.

3. Dar prioridad de paso a los conductores de vehículos de socorro, por ejemplo ambulancias.

4. Evitar salir de hogar si no es necesario.

5. No entrar en disputa con personas que bloqueen el paso vehicular, mantener la calma.