Anna Muñoz confirma que fue despedida de Televicentro y revela la razón

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Un mensaje en su cuenta de Twitter le bastó a la ahora expresentadora del noticiero TN5 Matutino, Anna Muñoz, para revelar la razón de su repentina salida de Televicentro.



La bella periodista confirmó mediante un mensaje en esa red social que fue despedida de la empresa de televisión, a raíz del vídeo íntimo que fue divulgado en los últimos días en las redes sociales.



"Como madre soltera, en medio de un diagnóstico de cáncer, un ataque de un cobarde y un despido del empleo, esta hija de Dios dice #GraciasPadre #HechosParaMas", fue el tuit con el que revela la causa de su despido del canal.

Su salida causó asombro entre sus seguidores, quienes aún no asimilan la noticia.



Muñoz era la presentadora del noticiario que se transmite de lunes a sábado desde las 5:45 hasta las 7:00 de la mañana en canal 5.



La bella presentadora aseguró en su última aparición en el programa, que su salida obedecía a emprender nuevos retos en su vida profesional, pero no dio señal de que hubiese sido apartada de su empleo, no obstante, lo confirmó con el mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

