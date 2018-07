Hermanastra de Meghan Markle la responsabiliza por "la muerte de su padre"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS



La polémica sigue rodeando a la duquesa de Sussex, Meghan Markle, a tres meses de haberse casado con el príncipe Harry.



La familia de la exactriz parece seguir dolida y molesta con ella, tanto así que su hermanastra ha responsabilizado a la nueva "royal" de la posible muerte de su padre.



En su cuenta de Twitter, Samantha Markle le envió un mensaje a Meghan donde le dice: "¿Qué tal si rindes tributo a tu propio padre? Suficiente es duficiente. Actúa como un acto humanitario, como una mujer. Si nuestro padre muerte, ¡te hago responsable Meg! @Kesingtonroyal".



Seguidamente escribió: "Me alegra que tengas tanto tiempo para dar a los demás mientras ignoras a tu propio padre. ¿Cuán fría puedes ser y mirarte en el espejo?".



Por último, escribió: "Mi padre no es una vergüenza por amar a su hija. Los miembros de la realeza sí lo son por ser tan fríos. Deberían estar avergonzados de ustedes mismos".



Las polémicas declaraciones de la media hermana de Meghan surgen porque Thomas, su padre, reveló que no ha recibido ninguna llamada de ella en mucho tiempo.