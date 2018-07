Cruz Azul promete hacer historia en el torneo de Apertura del fútbol mexicano

MÉXICO, MÉXICO



Con una nueva gestión directiva, el Cruz Azul promete levantarse como equipo grande del fútbol mexicano y hacer historia en el naciente torneo Apertura-2018, en el que el Guadalajara comenzará inmerso en dudas por el sensible cambio que tuvo en la dirección técnica.



- La reingeniería de la Máquina -

El Cruz Azul se aproxima al aniversario número 21 de su último título de liga. Fastidiados por sumar un fracaso tras otro, los dirigentes del club contrataron a un personaje que fue vital para los éxitos en el pasado reciente del América, uno de sus máximos rivales.



Luego de llevar al América a ganar dos campeonatos de liga y otro par de Concacaf, Ricardo Pelaéz asumió el cargo de director deportivo del club celeste.



Con Peláez se han realizado dos fichajes para consolidar al Cruz Azul desde la zona baja. Arribaron el defensa paraguayo Pablo Aguilar, ya muy conocido en México, donde ha ganado dos títulos de liga, y el argentino Iván Marcone, pivote que en su país ganó una liga, una copa y una supercopa con el Arsenal de Sarandí, palmarés que duplicó con Lanús.



Peláez se sumó a un equipo dirigido por el portugués Pedro Caixinha, técnico que ha ganado prestigio en México por su propuesta ofensiva.



"Vine a pelear este campeonato y si me toca ser líder del equipo, así será", aceptó Marcone mientras que su compatriota, el volante ofensivo Walter Montoya, aseguró a la prensa que Cruz Azul va a "hacer historia en este torneo".



- Chivas y Águilas causan sospechas -

Mientras el Cruz Azul tiene un panorama alentador, otro equipo grande y popular del balompié mexicano, el Guadalajara, ha generado expectativas pobres, sobre todo por el doloroso cambio en la dirección técnica.



Por dificultades económicas se fue el argentino Matías Almeyda luego de haberle dejado al 'Rebaño' una Liga, dos Copas, una Supercopa y un campeonato de Concacaf. Su lugar fue ocupado por el paraguayo José Saturnino Cardozo, quien en seis torneos con el Toluca no pudo ir más allá de las semifinales.



Luego de esa experiencia, Cardozo asumió el mando en tres equipos implicados en la lucha por permanecer en primera división: Jaguares, Puebla y Veracruz. En ninguno de los tres dirigió un torneo completo.



"Tenemos fundamentos para ser un equipo protagonista de la liga y la responsabilidad de pelear arriba", expresó Cardozo sin comprometerse a entregar el título. Eso sí, el paraguayo, si se mantiene, dirigirá a las 'Chivas' en el próximo Mundial de Clubes, en diciembre.



Además, las 'Chivas' dejaron ir a su figura, el mediocampista ofensivo Rodolfo Pizarro, y el plantel no fue apuntalado por falta de recursos.



Por su lado, el América pintaba para dar pelea por clasificar a la liguilla y conseguir el campeonato, pero sus posibilidades se redujeron dramáticamente en la parte final dela pretemporada por las lesiones de dos de sus figuras de ataque: el francés Jérémy Ménez y el paraguayo Cecilio Domínguez.



Ménez se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda por lo que estará fuera de acción de cuatro a seis meses. A Domínguez le fracturaron la mandibular y su recuperación requerirá alrededor de tres semanas.



- Peleas arriba y abajo -

Una vez más, los equipos a vencer son los del norte de México, sobre todo los Tigres, que liderados por el delantero francés André-Pierre Gignac han ganado tres de los últimos seis torneos, todos en el semestre correspondiente al Apertura.



El Monterrey que fue un especialista del contragolpe, pero no pudo ganar la liga en siete torneos bajo el mando del entrenador argentino Antonio Mohamed, debe mostrar un estilo igual de dinámico, pero mejor elaborado con la llegada del técnico uruguayo Diego Alonso.



El campeón Santos tendrá que defender su corona y arreglárselas con dos bajas sensibles: el emblemático capitán Carlos Izquierdoz regresó a Argentina y dejó un hueco en la defensa central; en el ataque, los 'Guerreros' dejaron ir al caboverdiano Djaniny Tavares, líder de goleo el torneo anterior.



Aunque el descenso fue suprimido durante los próximos dos años, Lobos, Veracruz, Querétaro y Puebla tratarán de alejarse del fondo de la tabla de cocientes.



La fase regular del Apertura-2018 comenzará el viernes 20 de julio y finalizará el domingo 25 de noviembre.



Los cuartos de final se pondrán en marcha el miércoles 28 de noviembre y el partido de vuelta de la final se disputará el domingo 16 de diciembre; pero en caso de que llegue el Guadalajara, la serie decisiva se postergará para el miércoles 26 y domingo 29.



En paralelo, entre el martes 24 de julio y el miércoles 31 de octubre, se disputará el torneo de Copa con 10 equipos del ascenso y 17 de primera división; del máximo circuito sólo no participarán los Lobos BUAP.