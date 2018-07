Andrés Egas, el colombiano que lleva a Honduras en su corazón, apoyará la VII Vuelta Ciclística

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Como un colombiano que lleva en el corazón las cinco estrellas de la bandera de Honduras, así se describe Andrés Egas, un atleta que dedica su vida al deporte y a las buenas obras.



"El deporte y ayudar a las personas son lo mío y cuando las dos cosas se juntan es lo mejor", dijo el colombiano durante la presentación de la VII Vuelta Ciclística de diario EL HERALDO.



Andrés será un invitado muy especial en la séptima edición del evento deportivo más importante de Honduras, que este año ayudará a la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras (Andepcih).



"Hago la invitación a todos los que se quieran sumar a esta Vuelta EL HERALDO, a esta séptima edición el próximo 23 de septiembre a las 6:00 AM, no solo a personas de Honduras sino de fuera del país para que vengan y nos acompañen por una buena causa", pidió el colombiano.



Atleta de corazón

Su carrera inició a los 7 años como nadador y fue parte de la Selección de Colombia hasta los 17 años cuando tuvo que venir a Honduras a estudiar en la Universidad de El Zamorano.



Después de su etapa como nadador, Andrés comenzó a hacer ciclismo de ruta para finalizar como triatleta. Actualmente, Andrés se prepara para representar a Honduras en el Mundial de Sudáfrica que se llevará a cabo también en septiembre.



Para Andrés es muy fácil decidir qué bandera llevará en su uniforme, "la HOND de Honduras y la bandera de Honduras, me inscribo como hondureño, es el pabellón que yo izo y porto siempre en los desfiles de países".



Apoya las buenas causas

Andrés siempre ha destacado en el mundo del deporte no solo por su disciplina, sino, por su buen corazón.



En el año 2013 el colombiano nadó dos veces el Lago de Yojoa para recaudar fondos para la Fundación Ruth Paz. Fueron en total 42 kilómetros los que recorrió el colombiano para poder conseguir el dinero para la fundación.



Este año Andrés, traído por Aguazul, decidió apoyar a Andepcih participando en la séptima edición de la Vuelta Ciclística de diario EL HERALDO.

Le puede interesar: Estas son las categorías de la competancia