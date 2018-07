Desmembrado hallan cadáver de joven de 16 años en Trojes, El Paraíso

Redacción

TROJES, EL PARAÍSO

Desmembrada entre una zacatera y un afluente fue hallado el cuerpo de una menor de 16 años la tarde del martes en la zona oriental del país.

El dantesco hallazgo se dio alrededor de la 1:00 de la tarde en las cercanías de la comunidad de Cifuentes, jurisdicción del municipio de Trojes, donde residía la niña.

La adolescente fue identificada en Medicina Forense como Sara de Jesús García Zúniga, originaria de la capital de la República.

Desaparecida

Doña Elsa Zúniga, madre de la menor, relató que “mi otra hija me contó que ella (Sara) salió de la casa el sábado como a las 8:00 de la noche y no les dijo para dónde iba, solo que iba a hacer un mandado”.

Desde ese momento, los parientes de Sara de Jesús no volvieron a saber nada de ella. Los llantos incesantes de una infante de dos meses de nacida, hija de Sara, desesperaron más a los familiares, ya que la recién nacida lloraba por no ser amamantada, pero su progenitora no aparecía por ningún lado.

Después de casi dos días de búsqueda, la adolescente que el 14 de junio pasado había cumplido 16 años fue encontrada en el referido lugar.

Varias partes de su cuerpo estaban mutiladas, como si hubiese sido atacada con arma blanca.

“Ellas se habían ido a vivir allá, allá tenían una casita, no quiso tener a la niña aquí, sino que dijo que allá iba a tener (parir), para mí es duro”, lamentó doña Elsa Zúniga. Sara vivía en la colonia Villa Vieja junto a su compañero de hogar, pero hace unos meses se habían ido para Trojes.

“Mami, me decía, yo me quiero ir de aquí, ya no quiero vivir en esta colonia”, recordó la madre. La humilde familia desconoce por qué ocurrió eso y quiénes la mataron.