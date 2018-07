Lele Pons lista para los Teen Choice y “La Voz... México”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO



Además de sus habilidades para la comedia y como presentadora de televisión, la estrella de internet Lele Pons tiene en su lista una que quizás sorprenda a sus seguidores: la de cantante de ópera.



Pons, quien no hizo alarde de estas dotes cuando debutó en la música el pasado mayo con el sencillo “Dicen” junto a Matt Hunter, dijo que incluso tomó clases privadas en la escuela de música de Berklee.



“Yo cantaba ópera como hace cinco años”, dijo el lunes la personalidad venezolana en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Estaba esperando el mejor momento de mi carrera para para empezar a cantar”.



Pons es más conocida por sus videos humorísticos en Instagram, donde tiene más de 25,6 millones de seguidores, y YouTube, donde sus clips suman miles de millones de reproducciones.



Tras el éxito de “Dicen”, que ya ha sido certificado platino por sus altas ventas y cuyo video supera las 87 millones de vistas en YouTube, Pons planea seguir grabando canciones _ su próximo sencillo saldría en agosto _, pero por lo pronto está enfocada en otros compromisos.



El lunes fue anunciada como anfitriona de los Premios Teen Choice 2018 junto con Nick Cannon. Además está nominada en tres categorías: estrella femenina de la red, comediante de la red y youtuber. La influencer de 22 años fue galardonada con un Teen Choice a la mejor viner en 2016, cuando todavía existía la aplicación Vine para compartir videos.



“Me siento muy feliz porque ya estoy conduciendo más shows y siento que estoy mejor preparada”, dijo Pons sobre su nuevo papel en la gala, tras haber presentado los MIAW de MTV en 2017.



La ceremonia, que se transmitirá el 12 de agosto en vivo por la cadena Fox en Estados Unidos, será en inglés, un idioma que domina a la perfección tras haber emigrado de pequeña con su familia a Miami. Actualmente vive en Los Ángeles.



Este año también se estrenará como presentadora de la competencia de canto “La Voz... México”, un puesto que ocupó en un comienzo Mark Tacher y que en los últimos cinco años desempeñó Jacky Bracamontes. La nueva temporada arranca el 14 de octubre en Televisa con Anitta como primera coach anunciada.



“Quiero agarrar una audiencia más joven que venga a ‘La Voz’, y también quiero conectar con la gente que es mayor y que ve ‘La Voz’. Quiero hacer lo mejor que pueda”, dijo Pons, quien adelantó que tratará de aprovechar sus habilidades para las redes sociales para que la gente también interactúe de esta manera durante el programa.



Pons, una experta en la materia, recibió en junio el botón de diamante de YouTube por superar los 10 millones de subscriptores.



“No sabía que me iban a dar uno. Me tardó un poquito en llegar. El primero que fue por un millón”, recordó.



“Yo estaba en shock, estaba con todos mis amigos. Es precioso, es un premio que me gusta mucho”.



En Instagram se convirtió en una de las primeras estrellas en lanzar la nueva modalidad IGTV de videos extendidos con una serie de cocina, en la cual hace su mejor esfuerzo para preparar platillos, aunque a veces los resultados son un poco desastrosos.



“Siempre quise aprender a cocinar y yo nunca he cocinado en mi vida, es una de las cosas que nunca he hecho”, dijo Pons. “Siempre quiero tratar cosas nuevas que nunca he hecho para crecer como persona. Además, necesito cocinar para mí cuando tenga hijos”.



En junio, en los premios MIAW de MTV, Pons se impuso en la categoría de instagramer global. Al llegar a la gala se cayó en la alfombra rosa mientras posaba junto a su amigo, el actor y youtuber mexicano Juanpa Zurita (con quien presentó el año pasado los MIAW), y no tuvo pena de publicar esa fotografía en Instagram.



El buen humor es algo que caracteriza a Pons, al igual que su honestidad para mostrar fotografías de su época de adolescente en las que aparece con frenos en los dientes y la nariz más grande y ancha que en la actualidad, algo que celebridades más solemnes tratarían de ocultar.



“Todos somos iguales al final y pasamos por lo mismo. No me gusta que la gente piense que soy perfecta”, dijo. “No me da pena que yo sea así”.