Olimpia continúa buscando un refuerzo extranjero de cara al torneo de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El técnico del Olimpia, Nahún Espinoza, continúa afinando cada detalle para que su equipo llegue de la mejor manera de cara a la Copa Presidente y al torneo de la Liga Nacional, es por eso que no descarta que se pueda fichar otro jugador.



"No puedo decir que se cerró, ya que ayer tenía una reunión, pero me enfermé. Pienso que cuando hablemos con los directivos que puede ser cualquier día de estos, entonces ahí vamos a definir si se puede hacer otra contratación", comentó.



Y es que el técnico aún tiene una reunión pendiente con los directivos para definir el futuro de ciertos jóvenes en el club. "Yo tengo que dar un informe más concreto de lo que tenemos y la visualización del futuro y sobre todo en los jugadores jóvenes".



Espinoza no quiso adelantar en que posición desea fichar. "Eso hasta que no hable con los dirigentes no voy hablar nada, primero lo tendría que consultar con ellos en cuanto a presupuesto y lo objetivos. Lo que se tiene que definir es la oportunidad para los jugadores jóvenes. Se van a ir por oportunidades que necesitan, no por capacidad".

Lo que dejó bien claro es que el refuerzo no sería hondureño. "De contratación sería para un extranjero, solo que hubiese quedado un jugador muy bueno ahí a la deriva podría pensarlo, pero de lo contrario para nacionales está cerrado, pero para extranjeros está abierto".



El estratega sabe de lo complicado que sería traer un extranjero sobre la marcha del inicio del torneo. "Estamos de acuerdo que podría ser un poco tarde, pero en cuanto al futuro del equipo estamos en una situación de no cometer errores. Olimpia lleva muchos años contratando extranjeros que no le han rendido y ahora tiene cautela, ya que no se puede desperdiciar dinero en ese sentido".



Es así que aseguró que no tiene visto ningún jugador en específico. "Seguro yo no estoy de algunas cosas, yo tengo cautela y un extranjero no se puede avaluar solo por un vídeo. Uno de debe de tener informe", finalizó.