Taylor Swift vive momento de pánico al quedarse atrapada en una jaula durante concierto

FILADELFIA, ESTADOS UNIDOS

Taylor Swift sufrió un percance de última hora en pleno espectáculo al quedarse suspendida en el aire, debido al mal funcionamiento de una pequeña jaula recubierta de cristales brillantes. Todo ocurrió durante su show en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

La grabación muestra que el mecanismo se atascó y la dejó atrapada a varios metros de altura mientras interpretaba su tema "Delicate".

Ante los incovenientes no le quedó más remedio que confesarle a sus fans el problema técnico. "Estoy casi segura de que me he quedado atascada aquí arriba, aunque por lo menos tengo una buena vista. Básicamente lo que va a pasar ahora es que me voy a calmar y a esperar hasta que me digan qué va a suceder a continuación", manifestó.

Al final, la artista consiguió mantener la calma y espero que su equipo técnico solucionara el problema.

