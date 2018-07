Paolo Guerrero podrá jugar para el Flamengo, según tribunal de la FIFA

El club brasileño, que hizo la consulta en Suiza a través de su asesoría legal, no dio a conocer si piensa prolongar el contrato del jugador peruano de 34 años. Foto:AFP

GINEBRA, SUIZA



La estrella peruana Paolo Guerrero puede jugar para su club brasileño Flamengo, indicó el Tribunal Federal de Suiza al considerar que "el efecto suspensivo" del recurso interpuesto por el jugador contra su suspensión por un caso de dopaje aún es "válido".



"El efecto suspensivo acordado por el Tribunal Federal el 30 de mayo de 2018 es actualmente válido", respondió un portavoz del Tribunal Federal al ser interrogado por la AFP.



El Tribunal más alto de la jurisdicción suiza había estimado a fines de mayo que el "recurso interpuesto por el futbolista peruano Paolo Guerrero contra la sentencia no motivada (argumentada) dictada por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)", suspendiéndole, debía estar acompañada de un "efecto suspensivo", permitiéndole al jugador con esa decisión disputar la Copa del Mundo-2018.



"Esta es válida en tanto el Tribunal Federal no autorice otras medidas o hasta que se dicte una decisión final", explicó el portavoz del Tribunal.



Durante la Copa del Mundo en Rusia, Guerrero, máximo artillero de la historia de Perú (36 tantos en 91 selecciones), anotó un tanto en la victoria de su equipo ante Australia (2-0) y dio una asistencia.



Líder de la selección peruana, Guerrero había dado positivo a un control por un metabolito de cocaína, sustancia inscripta en la lista de productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), tras un test efectuado el 5 de octubre de 2017 después de un partido de las eliminatorias mundialistas contra Argentina.



El jugador se declaró inocente pero tuvo que enfrentar una suspensión de seis meses, dictada por la FIFA. Tras un breve retorno a las canchas en mayo, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) amplió la sanción a 14 meses, lo que lo alejaba de la Copa del Mundo. Incluso, la AMA también había apelado, pidiendo un castigo más duro.



- La consulta del Fla -

Pero el crack del Flamengo apeló y un Tribunal Federal suizo levantó provisionalmente el castigo, al dictar el "efecto suspensivo" de la medida del TAS, permitiéndole la participación en Rusia-2018, donde Perú finalmente fue eliminado en la fase de grupos.



El club brasileño, que hizo la consulta en Suiza a través de su asesoría legal, no dio a conocer si piensa prolongar el contrato del jugador peruano de 34 años, que vence el 10 de agosto, aunque sí pretende alinear al capitán peruano en los encuentros que el 'rubro-negro' tiene en su calendario hasta ese momento. El Brasileirao retoma la actividad esta semana, así como las competiciones internacionales en Sudamérica.



El efecto suspensivo de la medida, tras la apelación interpuesta, "continua vigente hasta el final del proceso ante el Tribunal Federal o hasta que el Tribunal Federal decida anular el efecto suspensivo, algo que podría hacer a partir de los argumentos de la sentencia (del TAS) que sean comunicados y a pedido de una de las partes", explicó a la AFP Matthieu Reeb, secretario general del TAS.



"Los argumentos de la sentencia del TAS deben estar listos de aquí a fines de julio", subrayó ese responsable, agregando que si "el recurso de Guerrero es rechazado por el Tribunal Federal, los meses de suspensión restantes (unos 8 meses) deben cumplirse".