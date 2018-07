FC Barcelona: ONT afirma que el trasplante de hígado de Abidal fue legal

MADRID, ESPAÑA

El trasplante de hígado del exfutbolista francés del FC Barcelona Eric Abidal se realizó "conforme a la ley", aseguró este martes la española Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que investigó las denuncias de supuestas irregularidades en ese proceso.



La ONT "ha revisado todos y cada uno de los pasos del proceso [...] desde el punto de vista clínico y sanitario" y los datos "confirman que el trasplante hepático del Sr. Eric Abidal se realizó conforme a la legislación vigente y a la buena práctica clínica", indicó en un comunicado el organismo dependiente del Ministerio de Salud.



El Hospital Clinic de Barcelona, donde se realizó la operación, dispone del "acta de nacimiento y libro de familia tanto del donante como del receptor, de los que se deduce que son primos hermanos", indicó la ONT.



El trasplante a Abidal tuvo lugar en abril de 2012, para tratar un cáncer de hígado. Un año más tarde, el defensor francés pudo volver a jugar.



El diario digital El Confidencial afirmó a principios de julio que escuchas telefónicas al antiguo presidente del Barça Sandro Rosell, en prisión preventiva por un caso de blanqueo de dinero, insinuaban que el club adquirió ilegalmente un hígado para su exjugador.



En una entrevista publicada este martes por El Mundo, Rosell desmintió las acusaciones.



"Cuando me enteré de la noticia no podía dar crédito. [...] ¿Usted cree que el Hospital Clinic, un hospital público de reconocido prestigio, el Barça, la directiva del club, el paciente y el propio donante se pusieron de acuerdo para traficar con órganos?", se preguntó Rosell.



El FC Barcelona, el Clinic y Abidal negaron cualquier irregularidad en la operación tras la publicación del artículo de El Confidencial. El exdefensor y actual director deportivo del equipo azulgrana publicó una fotografía suya en la cama de un hospital junto a su primo Gerard, que le donó parte de su hígado.



Un tribunal de Barcelona investigó el caso durante un año por posible tráfico de órganos, pero terminó archivándose por falta de pruebas.



La fiscalía no obstante indicó que estudia reabrir el expediente, en cuyo caso la ONT dijo que se personará para presentar todos los elementos de los que dispone.



Vea: Polémica en el Barcelona por presuntas irregularidades en el trasplante de hígado de Abidal