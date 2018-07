Ricardo Álvarez pide a Salvador Nasralla disculparse con Dios por el nombre de su partido

TEGUCIGALPA, HONDURAS



El designado presidencial, Ricardo Álvarez, crítico este lunes, a través de su cuenta de twitter, el nombre del nuevo partido político del exaspirante a presidente, Salvador Nasralla.



Nasralla se presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inscribir su nuevo ente político con el nombre "Salvador de Honduras", lo que provocó el malestar del exalcalde capitalino.



Para el designado presidencial, el señor de la televisión está jugando con el nombre de Dios, además le faltó el respeto a los hondureños y al mundo entero, ya que "el único Salvador de Honduras y el mundo es Jesucristo".



"Soy Ricardo Álvarez, hombre de Fe, temeroso y respetuoso de Dios, por eso no acepto que nadie quiera jugar política usando el nombre de nuestro señor Jesucristo, único Dios y único Salvador de Honduras y el mundo.



Salvador Nasralla no es Dios, aunque a veces se lo crea. Jesucristo es nuestro único Dios y el único Salvador de Honduras y el mundo. Olvida que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas.

Será que él se cree que es Dios?.



Nasralla debe pedir perdón a Dios y a todo el pueblo religioso de Honduras por autonombrarse el Salvador de Honduras, el único Salvador es nuestro señor Jesucristo, Dios del Universo.



Nasralla NO es el Salvador de Honduras; bien advierten las Sagradas Escrituras que vendrán falsos profetas, también hablan del anticristo; acaso esa es la realidad de Salvador Nasralla?



Esto no tiene que ver con política, elecciones o votos, ni nada parecido, se trata de un individuo que en su falta de Fe o quizá en su locura, pretende tomar el lugar del único Salvador de Honduras y el mundo, nuestro señor Jesucristo, Dios del Universo", escribió en cinco tuit Álvarez.