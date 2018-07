Directora de Medicina Forense reitera que el caso de la agente de la Atic fue un homicidio no un suicidio

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, reiteró este lunes que el caso de la jefe de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Copán, es un asesinato y no un suicidio.



"El dictamen dice que es un homicidio y no un suicidio", expresó Villanueva en relación al caso de Sherill Yubissa Hernández Mancía (29 años), quien fue encontrada sin vida en el interior del apartamento que rentaba, en el barrio El Calvario, de Santa Rosa de Copán.



"Yo lamento que la prueba científica forense quiere ser desacreditada", dijo la profesional de la medicina, al mismo tiempo que aseguró que las amenazas contra ella y cuatro miembros más de su equipo son por el caso de la agente.



"Evidentemente (las amenazas) son de este caso (muerte de la agente de la Atic), reveló la doctora, quien no descartó salir del país si su vida continúa en riesgo. "A mí me dijeron que se tratan de amenazas a muerte plenamente documentadas".

Sherill Yubissa Hernández Mancía, jefe regional de la Atic del departamento de Copán.