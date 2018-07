Cristiano Ronaldo:"Real Madrid ha sido brillante, pero no me gustar estar cómodo"  

TURÍN, ITALIA



Cristiano Ronaldo ex delantero y leyenda de Real Madrid dejó claro su salida del equipo blanco, donde dijo que no le gustar estar cómodo y que le agrada los retos nuevos.



El nuevo jugador de la Juventus de la Serie A de Italia, dijo que demostrará a los italianos que es un jugador top, tras firmar por cuatro temporadas con la 'Vecchia Signora'.



A pesar de haber ganado mucho con el equipo blanco, el astro portugués dejó bien claro que en el equipo de Florentino Pérez ya no había más motivación, lo que supone que estaba muy acomodado en la Liga de España.



? @Cristiano: "La historia en el Real Madrid ha sido brillante, doy las gracias a la afición, pero ahora quiero dedicarme a esta nueva fase de mi vida. No veo la hora de jugar. Estoy muy motivado y quiero demostrar a los italianos que soy un jugador de nivel".#CR7DAY #CR7JUVE — JuventusFC (@juventusfces) 16 de julio de 2018