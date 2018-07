Vídeo: La "loca" celebración del presidente de Francia se roba las miradas en el Mundial

MOSCÚ, RUSIA

Al parecer, no solamente la Selección de Francia se robó las miradas este domingo en el estadio Luzhniki, luego del triunfo ante Croacia.



El presidente del país ganador, Emmanuel Macron, también supo como llamar la atención (sin querer) ante la victoria del equipo francés.



Macron fue captado e inmortalizado por el servicio de la prensa de Vladimir Putin en la final del Mundial de Rusia 2018, tras protagonizar una "loca" celebración luego de que Francia logrará tocar la cima del éxito.



La espectacular fotografía la difundió el mismo Putin, en donde se puede observar a un Macron completamente eufórico y rompiendo las reglas del protocolo, pues en la imagen se le ve sin su formal saco que deja a simple luz la notoriedad de su atractivo físico.









La imagen ya le está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales, pues, muchos de los internautas han mencionado que por la pose con la que sale Emmanuel, solamente le hizo falta una guitarra eléctrica para parecer toda una estrella de rock.

Ante su inesperada acción, Putin no pudo resistirse en difunfir la divertida foto, lo que también permite explorar y apreciar una faceta del presidente ruso, un tanto oculta.

Mendy and Pogba really taught the French president how to dab ? (via @benmendy23) pic.twitter.com/Sp82muecZS