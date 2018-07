Sencilla pero colorida fue la ceremonia de cierre de Rusia 2018

Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi cantaron la canción oficial del Mundial 2018. Foto: Agencia AP

MOSCÚ, RUSIA



El acto artístico del Mundial de Rusia 2018 fue sencillo, corto, pero muy colorido. Suficiente para el mundo que estaba a la espera del nuevo campeón del mundo.



El evento desarrollado en el Luzhniki Stadium de Moscú, abrió con la soprano Aida Garifullina, quien dio el puntapié para que luego con pantallas led en el campo de presentaran los mejores momentos de todo el mundial.



Seguidamente el reggaetonero estadounidense Nicky Jam cantó la canción "X" (equis) y causó revuelo porque llevaba una camiseta con la cara del colombiano J Balvin.



Tras ello, apareció la cantante kosovar Era Istrefi para interpretar la canción oficial del Mundial 2018, "Live it up" junto al también estadounidense Will Smith.



El acto tuvo otro momento musical de salida cuando una vez más Aida Garifullina (quién también cantó en la apertura en junio 14 junto a Robbie Williams) quien interpretó la canción rusa más famosa de la historia: "Kalinka", la que bailó con varios chicos y con la mascota Zabivaka. Además de un cierre inesperado con el astro brasileño Ronaldinho quien apareció con unas congas.



Luego de ello, comenzó el protocolo oficial de la final cuando el último capitán campeón Phillip Lahm y la modelo rusa Natalia Vodianova llevaron la FIFA World Cup a la cancha.